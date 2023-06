Erfolgreich gewirtschaftet – Spiez erzielt im Jahr 2022 einen Übernachtungsrekord Die Spiez Marketing AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Sie holt zwei neue Verwaltungsräte an Bord.

Neu im Amt als Verwaltungsrat der Spiez Marketing AG ist Adrian Klossner als Vertreter Gewerbe. Foto: PD

«Spiez als Ferien- und Ausflugsziel ist weiterhin sehr beliebt.» Dies stellte die Spiez Marketing AG anlässlich ihrer 13. Generalversammlung am Mittwochabend fest, wie es in der Medienmitteilung heisst. «Die Spiezer Events, die Angebote und die Kommunikation funktionieren gut.»

Mit insgesamt 156’300 Logiernächten habe Spiez im Jahr 2022 einen Rekord erzielt. Die Spiez Marketing AG, welche sich aus den drei Aktionären Gemeinde Spiez, Spiez Tourismus und Gewerbeverband Spiez zusammensetzt, stehe finanziell «auf gesunden Beinen», heisst es weiter. Entsprechend resultiere der Jahresabschluss in einem Gewinn. Dieser sei primär auf höhere Einnahmen bei Kurtaxen und Sportanlagen zurückzuführen.

Neuzugänge

Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Versicherungsspezialist Adrian Klossner als Vertreter Gewerbe und der Direktor des Deltaparks, Kevin Furrer, als Vertreter Hotellerie. «Sie ersetzen die beiden abtretenden Bernhard Bigler und Mirco Plozza.» Auf operativer Ebene ist die stellvertretende Geschäftsführung von Manuel Fischer zu Tanja Schäfli übergegangen, wie die AG mitteilt.

Ebenfalls neu in den Verwaltungsrat der Spiez Marketing AG gewählt ist Kevin Furrer, Vertreter Hotellerie. Foto: PD

Weiterhin erfreulich sei, dass insgesamt 9 Spiezer Betriebe mit dem Swiss Location Award ausgezeichnet wurden. Im Juni sei die Spiezer Hotellerie ausserdem «hervorragend gebucht» gewesen. «Mit der tollen Lage am Wasser, den vielen Freizeitangeboten und den kommenden Events wie Rox am See und Seaside Festival wird Spiez auch im Hochsommer eine gefragte Destination sein», stellt die AG in Aussicht.

PD/mba

