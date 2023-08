Spielzeugmuseum Wattenwil – Eine Liebeserklärung an die Teddybären Edith Schönholzer hat die neuste Sonderausstellung ihren Lieblingen gewidmet: den Trostspendern und Zuhörern aus unserer Kindheit. Marc Imboden

Auch Teddybären werden krank und brauchen Zuneigung. Foto: Marc Imboden

Es ist kaum zu glauben: Die Gründerin und Leiterin des Spielzeugmuseums Wattenwil wuchs ohne Teddybär auf. «Aber es stimmt», sagt Edith Schönholzer. «Meine Schwester hatte einen, aber sie liess mich nie mit ihm spielen.» Die kleine Edith hatte zwar Puppen, doch die waren nie ihre grosse Liebe. Sie interessierte sich ohnehin mehr fürs Bauen und Zusammensetzen. «Ich spielte mit Bauklötzen, baute Puppenstuben und Krämerläden.» Damit eignete sie sich die Fähigkeiten an, die sie später in ihrem Museum anwenden konnte, etwa bei der Herstellung von Vitrinen. Doch irgendwann schafften es die kleinen Kerle aus Kunstpelz, sie mit ihrem Charme zu bezirzen, sodass Edith Schönholzer heute voller Inbrunst konstatieren kann: «Von allen Spielsachen in meinem Museum habe ich die Teddybären am liebsten! Denn jeder Teddy hat eine Persönlichkeit und ein Geschlecht. Und diese drei mag ich ganz besonders», sagt sie und deutet auf ein unscheinbares Dreiergrüppchen.