Da Silva fehlt

Nicht im Kader figuriert Nuno da Silva. Der Offensivspieler, bis dahin der beste Thuner Torschütze der Saison, wechselte am Montag per sofort nach Zürich. Andres Gerber, Sportchef und Vizepräsident der Oberländer, sagte im Vorfeld, er rechne aufgrund eines Gentlemen's Agreement damit, dass GC auf einen Einsatz des Zuzugs verzichte. So ist es nun auch.