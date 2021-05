Unattraktive SCL Tigers – Spielt Langnau in der falschen Liga? Selbst Ambri und Rapperswil engagieren Nationalspieler, die SCL Tigers hingegen spielen auf dem Transfermarkt kaum noch eine Rolle. Es fehlt an Geld – und Perspektiven. Philipp Rindlisbacher , Marco Oppliger

Zurückgebunden: Selbst scheinbar direkte Konkurrenten wie Rapperswil (vorne Roman Cervenka) bieten mittlerweile bessere Perspektiven als die SCL Tigers (hinten Luca Christen). Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Wahrscheinlich hat sich manch einer in Langnau verwundert die Augen gerieben. Ambri holt vom SCB Inti Pestoni, André Heim und Yanik Burren – alle haben sie schon Länderspiele bestritten. Von Lugano kommt Dario Bürgler, mit der Referenz von 18 Saisontreffern. Rapperswil verpflichtet die Stürmer Dominic Lammer und Yannick-Lennart Albrecht – beides ebenfalls einstige Nationalspieler.

Zwei Konkurrenten also, die zumindest noch halbwegs in Reichweite der SCL Tigers schienen, investieren selbst in Krisenzeiten kräftig in die Mannschaft. Und Langnau? Holt abgesehen von Verteidiger Miro Zryd ausschliesslich unerfahrene Ergänzungsspieler, verliert mit Andrea Glauser und Julian Schmutz zwei absolute Leistungsträger.