SCL Tigers vor schwieriger Saison – Spielt Langnau in der falschen Liga? Die Abhängigkeit von den Ausländern ist viel zu gross, hinter dem Goalie-Duo steht ein Fragezeichen – die Emmentaler müssen wiederum grosse Herausforderungen meistern. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger

Die zwei letzten Saisons mit vielen Niederlagen haben in der Langnauer Mannschaft Spuren hinterlassen. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Ist die Qualifikation für das Pre-Playoff überhaupt realistisch?



Frei nach Toyota ist nichts unmöglich. Und doch: Es wäre eine gewaltige Überraschung, sollte Langnau nach 52 Qualifikationsrunden einen Platz in den Top 10 belegen. So sieht es Trainer Thierry Paterlini, so sehen es viele andere im Verein. Dennoch sagt Sportchef Pascal Müller, die Pre-Playoff-Teilnahme müsse das Ziel jedes Spielers sein.