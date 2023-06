Saisonrückblick Regionalfussball – Spielt der FC Bosporus bald gegen die Young Boys? Bosporus könnte für ein starkes Jahr gleich doppelt belohnt werden, der FC Bern scheitert am Nachbarn, und die YB-Frauen sind im Nachwuchs Spitze. Ueli Moser

Die Spieler des FC Bosporus bejubeln den Gewinn des Berner Cups. Foto: Iris Andermatt

Der FC Konolfingen konnte bis Ende Mai auf eine perfekte Saison hoffen – Gewinn des Berner Cups, die damit verbundene Qualifikation für den Schweizer Cup und die sofortige Rückkehr in die 2. Liga interregional. Doch dann zerschlugen sich innerhalb von fünf Tagen alle Hoffnungen: zuerst am Pfingstsamstag in Ins mit dem Ende aller Cup-Träume, am Mittwoch danach wegen einer Heimniederlage im Kampf um den Gruppensieg.

In beiden Fällen zeichnete der gleiche Gegner für das Scheitern des FCK verantwortlich – der FC Bosporus, mit dem man sich eine ganze Saison lang ein spannendes Duell geliefert hat. Der auf dem Sportplatz Wyler beheimatete Club war in den beiden entscheidenden Partien eine Spur besser.

In den Reihen des FC Konolfingen ist die Enttäuschung gross – in der Meisterschaft und im Cup hatte er das Nachsehen. Foto: Iris Andermatt

Bosporus, das sich auf diese Saison weiter verstärkt und seine Ambitionen nie verhehlt hat, steht mittlerweile auch vor dem erstmaligen Aufstieg in die 2. Liga interregional. Im Hinspiel gegen Saint-Blaise resultierte ein 3:2-Heimsieg, weshalb am Freitagabend bei den Neuenburgern bereits ein Remis für die Promotion ausreichen würde. Und danach soll – mit dem nötigen Losglück und quasi als Krönung – im August ein Duell im Schweizer Cup gegen den grossen Nachbarn YB folgen.

Traditionsverein FC Bern scheitert

Schwer taten sich diese Saison die nur noch drei Vereine aus dem deutschsprachigen Kantonsteil in der untersten nationalen Liga, schwebten doch lange gleich alle in Abstiegsgefahr. Dank einer Steigerung im Frühjahr schafften aber schliesslich sowohl Aufsteiger Muri-Gümligen als auch Prishtina Bern den Ligaerhalt. Kein Glück war dagegen Spiez beschieden, das nach vier Jahren ein weiteres Mal in die regionale 2. Liga zurückkehren muss.

Dort wiederum gab es mit Bümpliz, das sportlich schon weit bessere Zeiten erlebt hat, erneut einen prominenten Absteiger. Im Vorjahr hatte es mit dem FC Bern sogar einen noch traditionsreicheren Verein erwischt. Lange machte es den Anschein, dass dem von den ehemaligen YB-Akteuren Johan Berisha und Adrian Eugster trainierten Team der sofortige Wiederaufstieg glücken könnte. Schliesslich musste der FCB nach einer 0:1-Niederlage im abschliessenden Neufeld-Duell aber ausgerechnet dem kleinen Nachbarn Länggasse den Vortritt lassen.

Belohnte Fairness

Wie Bosporus kann vermutlich auch Frutigen auf ein baldiges Gastspiel von YB oder einem anderen Grossen hoffen. Die Oberländer dürften sich nämlich – wie im Vorjahr bereits Sternenberg – über die nationale Fairplay-Trophy für die Top 64 des Schweizer Cups qualifizieren. Für ihr stets korrektes Verhalten wurden auch die Frauen des FC Breitenrain belohnt. Weil sie ohne einen einzigen Strafpunkt blieben, glückte ihnen in ihrer Premierensaison gleich der Aufstieg in die 3. Liga – und sie gewannen zudem dank einem Finalsieg gegen das höherklassige Lerchenfeld auch noch den Berner Cup.

Äusserst erfolgreich – und äusserst fair: Das Frauenteam des FC Breitenrain, im Bild mit Co-Trainer Andy Egli. Foto: Simon Boschi

Auf eine äusserst erfolgreiche Saison kann auch das Frauenteam Berner Oberland zurückblicken. Neben der Rückkehr in die höchste Spielklasse konnte nämlich auch die Promotion der zweiten Mannschaft in die 1. Liga gefeiert werden. Ein erstklassiges Zeugnis erarbeitete sich auch der weibliche Nachwuchs der Young Boys, wurden doch sowohl die U-19- als auch die U-17-Equipe Schweizer Meister.

