Ribimatte in Huttwil – Spielplatz mit Fitnessanlage Der Begegnungsplatz nimmt Konturen an. Das Einverständnis der Behörden fehlt noch – genauso wie die Sponsoren.

Ein Entwurf zeigt, wie der Spielplatz nach momentanem Stand künftig aussehen soll. Grafik: PD

Für den geplanten Spielplatz Ribimatte sammelte die Arbeitsgruppe Spielplätze Huttwil gemeinsam mit der Bevölkerung Ideen, wie die Gruppe in einer Mitteilung schreibt. Die Fachstelle Spielraum hat die Vorschläge ausgewertet, zu einem Vorprojekt verdichtet und den Gestaltungsvorschlag für den neuen Spiel- und Begegnungsplatz im September der Arbeitsgruppe vorgestellt.

Der Spielplatz wurde nach momentanem Stand visualisiert. Der Entwurf zeigt zentrale Elemente des geplanten Spielplatzes: den Kleinkinderbereich mit Sand, den Treffpunkt – eventuell mit Grillstelle – und einen Spielbereich mit Wasser. So könnten auch kleine Kinder im Wasser spielen, ohne in die Langete hinunter zu steigen. Weiter sind Rutschen, Klettern und Schaukeln vorgesehen. In den kommenden Wochen wird der Gestaltungsvorschlag nochmals überarbeitet, dann geht er zur Genehmigung an die zuständigen Behörden.

Rege Teilnahme

Zur Ideensammlung wurde im Juli ein Mitwirkungstag veranstaltet, den über 100 Personen besuchten. Über die zahlreiche Teilnahme freuten sich die Organisatorinnen der Fachgruppe Spielraum, schreibt die Arbeitsgruppe. Kreative Ideen, Anregungen und auch Bedenken zum neuen Spielplatz wurden aufgeschrieben, gezeichnet, geklebt und gebaut.

Bei der Onlineumfrage haben mehr als 30 Interessierte ihre Gedanken eingebracht. Rund 60 Familien haben sich für weitere Informationen und zur Mitarbeit eingeschrieben. Das stimme die Arbeitsgruppe im Hinblick auf die Realisierungsphase zuversichtlich, schreibt diese.

Nebst der Weiterführung der Planung stellt die Sponsorensuche in den kommenden Monaten die hauptsächliche Herausforderung für die Arbeitsgruppe dar. Ist sie erfolgreich, könnten nächstes Jahr alle geplanten Elemente verwirklicht werden.

sog