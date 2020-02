Gemeindepark Herzogenbuchsee – Spielgerät kann früher erneuert werden Eigentlich soll das Konzept für die Buchser Spielplätze erst im Frühling präsentiert werden. Dank einer Spende des Frauenvereins kann eine Erneuerung im Park nun aber vorgezogen werden. Sebastian Weber

Im Rahmen der Erarbeitung des Spielplatzkonzepts wird auch der Gemeindepark untersucht. Foto Marcel Bieri

In Herzogenbuchsee ist derzeit eine Projektgruppe damit beschäftigt, ein Gesamtkonzept für die Spielplätze und Aussenräume in der Gemeinde zu erarbeiten. Dies in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Spielraum aus Bern. Bis im Frühling 2020 soll das Spielplatzkonzept vorliegen.