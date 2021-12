Ausstellung in Spiez – Spielereien mit Farben und Formen Die Bilderausstellung von Johanna Huber-Gfeller zieht die Fantasie der Betrachtenden mit ein: Bis Ende Dezember stehen in der Bibliothek Spielereien mit Farben und Formen im Zentrum. Heidy Mumenthaler

Johanna Huber-Gfeller bezieht in ihren Bildern die Fantasie der Betrachter mit ein. Sie spielt mit Farben und Formen, aber hat keine Vorstellung, was sie malen möchte. Foto: Heidy Mumenthaler

Seit Johanna Hubers erster Vernissage ist bereits einige Zeit verstrichen. Gerlinde Michel baute zur Eröffnung der Bilderausstellung in der Bibliothek Spiez mit einer Lesung eines Kapitels aus ihrem neusten Buch «Fremdsehen» von der Malerin Luisa eine Brücke zu Johanna Hubers Bildern. «Dieses Zusammentreffen von Gerlindes Malerin mit mir ist im Italienisch-Kurs gewachsen. Die Kursteilnehmerinnen bewunderten meine Bilder und sie ermutigten mich, eine Ausstellung zu wagen», erzählt Huber.

Sie erlebte grosse Unterstützung von der Bibliothek: «Ein Merci geht an die Leiterin der Bibliothek, Brigitte Burri, und an alle Helferinnen. Farben haben mich immer fasziniert. Ich besuchte keine Kunstgewerbeschule. Vor 30 Jahren malte ich intensiv in einem Atelier für Ausdrucksmalen, was mir Freude bereitete», berichtete die Ausstellerin dazu, wie sie zu ihrer Leidenschaft kam.