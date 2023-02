Podcast zum Schweizer Fussball – «So kann der FCB sogar in den Abstiegskampf geraten» Wie fest sitzt Alex Frei beim FCB im Sattel? Wie hält YB bei diesem Vorsprung die Spannung hoch? Wie weit trägt Bo Henriksen den FCZ? Und wie viel Spass macht GC? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

22 Punkte aus 19 Spielen? «Diese Bilanz ist miserabel», sagt Oliver Gut in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts über die erste Saisonhälfte des FC Basel. Und Dominic Wuillemin stellt gar die Frage in den Raum, ob der FCB nicht plötzlich noch in den Abstiegskampf verwickelt werden könnte: «Und da ist klar: Die Basler sind dafür viel weniger geeignet als Winterthur oder der FC Zürich, wo sich alle klar sind, in welcher Situation sie sich gerade befinden.»

Die grosse Frage beim FCB lautet: Wird Alex Frei Opfer der unbefriedigenden Resultate? Für Gut darf Frei weiterarbeiten: «Weil ich nicht denke, dass die Probleme allein beim Trainer liegen.» Und weil er beim starken Mann des FCB eine gewisse Selbstkritik entdeckt haben will: «Mittlerweile weiss auch David Degen, dass er nicht alles richtig gemacht hat, dass die Mischung im Team nicht so richtig stimmt.»

Die Unerfahrenheit des Teams zeigt sich derzeit besonders krass bei der Chancenverwertung. Beim 0:1 gegen die Grasshoppers sündigten die Basler besonders stark. Aber sie sind auch sonst Leader in der Tabelle der vergebenen Torgelegenheiten.

xG heisst Expected Goals, also erwartbare Tore. Für jeden Torschuss wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass ein Treffer fällt. Die Partie gegen GC hätte der FCB also gemäss Modell mit knapp 2,5 zu 0,52 gewinnen müssen. In der Realität hat er 0:1 verloren. Quelle: Wyscout

Ausserdem besprechen wir in unserer Sendung das überzeugende Debüt des 19-jährigen Pascal Loretz im Tor des FC Luzern. Wir fragen uns, ob sich André Breitenreiter nach seiner Entlassung bei Hoffenheim insgeheim nach Zürich zurückwünscht. Wir bestaunen die Wiedergeburt des FCZ unter Bo Henriksen. Und wir diskutieren die Frage, wie viel Lebensfreude der Fussball der Grasshoppers verbreitet.

Wann welches Thema besprochen wird

03:28 FCZ-Meistertrainer Breitenreiter entlassen

09:01 FC Luzern - Young Boys

28:25 FC Sion - FC Zürich

40:03 FC Basel

55:26 Gasshoppers

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

