Corona-Fall bei den Bernern – Spieler und Staff des BSV Bern sind in Quarantäne Der BSV Bern kann die Heimspiele gegen Pfadi Winterthur und GC Amicitia nicht bestreiten. Ein Spieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Reto Pfister

Die Gümliger Ballsporthalle wird vorerst leer bleiben, der BSV Bern spielt im Oktober nicht mehr. Foto: Christian Pfander

Erst am Montag hatte der BSV Bern den Cup-Achtelfinal gegen GC Amicitia Zürich neu auf den 29. Oktober angesetzt. Die Zürcher konnten nicht antreten, weil sie sich in Quarantäne befanden. Elf Spieler und zwei Mitglieder des Staff waren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun kann die Partie auch am Nachholtermin nicht stattfinden, zudem muss das BSV-Heimspiel vom 24. Oktober gegen Pfadi Winterthur verschoben werden. Bei den Bernern ist ein Spieler ebenfalls an Covid-19 erkrankt.

Der Spieler hat Symptome verspürt, befindet sich aber bereits auf dem Weg der Besserung. Die ganze Mannschaft des BSV Bern wurde in Quarantäne gesetzt, genauso der Staff mit Cheftrainer Aleksandar Stevic, Assistent und Sportchef David Staudenmann und Goaliecoach Antoine Ebinger. Bis wann die Quarantäne genau dauert, ist noch nicht bekannt. Selbst wenn die Massnahme kurz vor dem 29. Oktober aufgehoben wird, fände das Spiel gegen GC Amicitia nicht statt.

Im Einsatz stehen hingegen am Dienstagabend die Kadetten aus Schaffhausen, die am letzten Samstag in Gümligen zu Gast waren. Sie dürfen im Europacup gegen die Dänen von GOG Svendborg antreten, nachdem bei allen Spielern die Ergebnisse der Corona-Schnelltests negativ ausgefallen sind.