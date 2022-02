Tagestipp: «2042» – Spielend in die Zukunft Wilde Zeitreise im Schlachthaus. Die Gruppe Futur 2 reiste für ihr Jugendstück zuerst in die Vergangenheit und dann in die Zukunft.

Wie stark leuchtet die Zukunft? Foto: pd/Yoshiko Kusano

Wie sieht meine Zukunft aus? Eine Fusion aus Tanz, Musik, Objekttheater, Interaktion und – wenig – Sprache ist die Jugendproduktion «2042» im Schlachthaus-Theater. Tänzer Téné, Performerin Sophia, DJ Melisa Su und Objektspieler Stephan Q. machen aus dem Theater ein Labor. Die Gruppe, die sich Futur 2 nennt, ist zur Erforschung der Zukunft in die eigene Vergangenheit gereist. Wie war es, 10-jährig zu sein? Nun fantasieren Sie in die Zukunft: Wie sieht es in 20 Jahren aus, wenn die heute 10-Jährige 30 ist? Zum Erarbeiten des Stücks hat Futur 2 mit Schulklassen aus dem Tscharnergut zusammengearbeitet. Ab 10 Jahren. (mfe)

Fehler gefunden?Jetzt melden.