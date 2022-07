Analog statt digital – Spielend durch Spiez Eine Emmentalerin lässt am Thunersee spielen: Gaby Kaufmanns Spieleparcours mit 30 Standorten kommt, entgegen aktueller Trends, ohne digitale Technik aus. Jürg Spielmann

Vor dem Wimmelbild-Spiel in der Spiezer Bahnhofhalle: Gaby Kaufmann, Erfinderin des Ludotrails, mit Stefan Seger, dem Geschäftsführer der Spiez Marketing AG. Sie zeigen den Spielerucksack und dessen Inhalt. Foto: Jürg Spielmann

Sich zum Vergnügen, zum Zeitvertreib und allein aus Freude an der Sache selbst auf irgendeine Weise betätigen – kurz: spielen. Das ist ab Samstag, 2. Juli, in einer neuen Form in Spiez möglich. Projektleiterin, Initiantin und Spieleerfinderin Gaby Kaufmann sowie deren Partner Spiez Marketing AG und Bibliothek/Ludothek weihten am Freitagnachmittag mit allen Beteiligten den Spieleparcours «Spiel dich durch Spiez» ein.

«In der heutigen Zeit ist es für ein Dorf immer wichtiger, interessante Freizeitangebote für Gäste und Einheimische anzubieten», findet Gaby Kaufmann. Bei ihrem Ludotrail-Konzept «Spiel dich durch …» werden Gruppen, oft Familien, spielerisch durch ein Dorf geführt. In Spiez zu insgesamt 30 Spielposten, die individuell gestaltet sind und thematisch zum Standort passen. So gibt es beispielsweise ein Tortenspiel bei der Bäckerei, eine optische Täuschung beim Optikergeschäft oder eine Würfel-Reise am Bahnhof.

Ein Erfolgsmodell

«Alles ist analog, alles ist greifbar», sagt die Langnauer Familienfrau, Ludothekleiterin und Geschichtenerfinderin. Einzig gebucht werde digital. Das gemeinsame Spielen sei nicht nur spassig und gesellig, es würden auch Kompetenzen erworben, gefördert und erhalten sowie das soziale Verhalten spielerisch trainiert. «Und das alles an der frischen Luft.» Nicht zuletzt soll, in einer zunehmend digitalisierten Welt, auch die analoge Spielerei als Kulturgut bewahrt werden.

So funktionierts Infos einblenden Wer den Ludotrail «Spiel dich durch Spiez» absolvieren will, bucht online unter www.ludotrail.ch oder www.spiez.com ein Ticket für 25 Franken. Mit diesem kann im BLS-Reisezentrum am Bahnhof Spiez einer von 20 Spielerucksäcken für einen Tag ausgeliehen werden. Im Rucksack (für vier bis sechs Personen) enthalten sind eine Spielmaterialbox, ein Spielregelbuch mit Orts- und Spielplan sowie ein Schlüssel für die Kisten mit den grossen Spielen. Die 30 standortbezogenen Spiele können selbstständig in beliebiger Anzahl und Reihenfolge absolviert werden. «Es hat auch bei einem grossen Besucheraufkommen genügend verfügbare Posten», verspricht Erfinderin Gaby Kaufmann. Pro Spieltag würden «rund fünf bis zehn Spiele» gespielt. Nach dem Spieleparcours wird der Rucksack an der Ausgabestelle zurückgegeben, und die Teilnehmenden erhalten dort ihr hinterlegtes Depot (amtlicher Ausweis) zurück. Der Spiezer Ludotrail ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet und für alle Generationen geeignet. (jss)

Eines von dreissig Spielen: Auch beim Solina befindet sich ein Standort des Ludotrails «Spiel dich durch Spiez» – die Wasserfall-Rallye. Foto: PD

Das Spielkonzept hat seine Wurzeln in ihrer Wohngemeinde, wo das Pilotprojekt 2017 «ein grosser Erfolg» war. Und deshalb auch flügge wurde: Als Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP) folgte Burgdorf, zwei weitere Orte waren hierzu nötig; Gaby Kaufmann wurde in den Feriendestinationen Adelboden und Lenk fündig. Mit Spiez folge nun der spielmässig grösste Standort im Berner Oberland, sagt Stefan Seger, der Geschäftsführer der Spiez Marketing AG (Smag). Ein nächster Ludotrail wird am Bodensee in Romanshorn umgesetzt.

Und wer bezahlts?

«Der Spieleparcours entspricht unserer Standortförderungsinitiative und verbindet geschickt die Bereiche Wirtschaft, Wohnen und Tourismus», so Seger. Gut 100’000 Franken lassen sich die Spiezer das Projekt, das auf fünf bis zehn Jahre ausgelegt ist, kosten. Auch mittels Beitrag aus dem Kurtaxentopf. Die meisten Mittel flossen in die wetterfesten, langlebig und vorab regional gebauten Spieleinstallationen. Alles Kaufmann-Kreationen. Finanziert wird das Angebot über Spielpaten, denen die Macherin ein passendes Spiel auf den Leib respektive auf deren Geschäftsangebot geschneidert hat. Und über Sponsoren.

Auch in der Bucht wird im Bereich des Rondells auf die analoge Art gespielt – und zwar ein Riesen-Leiterlispiel. Foto: PD

Mit Würfel-, Karten-, Lege-, Wort-, Logik-, Geschicklichkeits- und Grossspielen («pro Ort drei anspruchsvolle») sollen fortan das Dorf und die öffentlichen Plätze belebt und dadurch die Umsätze der ansässigen Betriebe angekurbelt werden. Aber in welcher Grössenordnung? «In Langnau etwa wird das Angebot rund 1000-mal pro Jahr in Anspruch genommen», sagt Gaby Kaufmann. Überdies existiere bereits auch eine Ludotrail-Fangemeinde. «In Spiez erwarte ich einen grossen Ansturm.»

Jürg Spielmann ist Redaktor und schreibt vorwiegend über die Region Spiez. Er gestaltet als Tagesleiter Digitalkanal und Printausgabe und berichtet von Skiweltcup-Pisten oder Open-Air-Bühnen. Er ist Mitglied des Tamedia-weiten Netzwerks Newsaufbereitung. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.