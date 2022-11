Ausstellung in Wattenwil – Spielen verboten! Im Spielzeugmuseum sind Krippen aus zwei Jahrhunderten zu sehen: jene der armen und jene der reichen Leute. Marc Imboden

Eine Wandkrippe wie ein offenes Buch. Foto: Marc Imboden

Das weiss jedes Kind, das in einem christlichen Umfeld aufgewachsen ist: Obwohl die Weihnachtskrippen mit ihren Figuren wie Spielzeug aussehen, stehen sie nicht zum Spielen unter dem Weihnachtsbaum! Doch Verbote sind so faszinierend, dass man sie zuweilen brechen will. Das gilt auch und vor allem für Kinder.