Fazit erste Halbzeit

Das lief noch nicht ganz nach dem Gusto von YB: Zur Pause steht es im Letzigrund 2:1 für GC. Nach einem druckvollen Start schleichen sich bei den Stadtbernern kleine Fehler ein – und die Zürcher stehen sofort bereit. Sie sind es, die den ersten Treffer erzielen. Cédric Zesiger kann in der 23. Minute den Ball nicht genügend aus dem eigenen Strafraum schlagen. Shkelqim Demhasaj macht das 1:0. YB spielt aber weiter druckvoll und trifft in der 26. Minute vermeintlich zum 1:1 – das Tor wird aber wegen einem Offside von Monteiro nicht gegeben. In der 32. Minute ist es dann soweit: Christian Fassnacht erzielt nach einem Vorzeigeangriff per Kopf das 1:1. Die Berner erhöhen danach denn Druck. Es ist aber GC, dass einen Konter eiskalt ausnützt. Petar Pusic verwertet die Hereingabe von 1:0-Schütze Demhasaj.

Noch bleibt eine ganze Halbzeit, um den 16. Meistertitel heute Abend klarzumachen. Nervös sei man nicht, sagt Christian Fassnacht im Pauseninterview gegenüber SRF. «Wir haben keine Angst. Wir haben noch 45 Minten Zeit. Wir haben keinen Druck und werden unseren Job erfüllen.»