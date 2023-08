«Spiel des Jahres» 2023 – Einstige Computerspiele erobern den Stubentisch Brettspiele sind weiter im Hoch – und sie kupfern bisweilen die Spielideen erfolgreich bei Computergames ab. So auch die «Spiele des Jahres». Bernhard Zaugg

Die Spieleentwickler Lukas Zach (links) und Michael Palm freuen sich über die Wahl ihres Spiels «Dorfromantik: Das Brettspiel» zum «Spiel des Jahres 2023». Foto: Keystone

Zuerst war das Computerspiel. «Dorfromantik» wurde von vier Berliner Studenten entwickelt und 2021 veröffentlicht. Während Corona liessen sich viele Leute inspirieren, zu Hause am Bildschirm in absoluter Ruhe aus unterschiedlichen Landschaftsteilen in bunten Farben fantastische Welten zu schaffen. Einziger Antrieb – neben der Weltengestaltung – ist es, den Höchstwert an Punkten zu knacken. Ein hübsches Spiel zum Zeitvertreib – und mit leichtem Suchtpotenzial.

Aus Waben entsteht die Landschaft: «Dorfromantik». Foto: zvg

Bereits ein Jahr später entstand daraus ein ebenso hübsches Aufbauspiel aus Karton – und jetzt ist die Brettspieladaption des Computergames zum «Spiel des Jahres 2023» gewählt worden. Es enthält sechseckige Landschaftsplättchen, die Wälder, Felder und Dorfteile zeigen. Weiter gibt es Eisenbahn- und Flussabschnitte. Sie müssen passend abgelegt werden. Die Mitspielenden entscheiden gemeinsam, wo das jeweilige Plättchen am idealsten in die gemeinsame Auslage in der Tischmitte eingebunden werden kann. Es gibt keine Verlierer, nur das gemeinsame Ziel: den neuen Punkterekord, wie beim Computerspiel.

Freischalten von neuem Material

Spezielle Plättchen geben die Wertung vor, wenn Aufträge erfüllt werden, indem die Plättchen passend abgelegt werden, wenn etwa Dörfer in der gewünschten Grösse gebildet werden. Dadurch kann zusätzliches Spielmaterial für Folgepartien freigeschaltet werden – auch das ein Konzept, das man von Onlinegames kennt und nun plötzlich auf dem Stubentisch analog stattfindet. Es verhilft zu anhaltendem Spielinteresse und steigert die Anforderungen. Wobei die Komplexität des Spiels überschaubar bleibt.

Die «Spiel des Jahres»-Jury betonte in der Laudatio denn auch, dass sie ein «Wohlfühl»-Spiel ausgezeichnet habe. Einen Mix aus Aufbauspiel und Gemeinschaftspuzzelei für alle – ideal auch für Menschen, die nicht verlieren können. Anders als das digitale Original steht beim Brettspiel das Gemeinschaftserlebnis im Vordergrund. Das ist ein Grund, weshalb der Brettspielmarkt seit Jahren auf Wachstumskurs ist – mit einem grösseren Ausreisser während der Pandemiejahre.

Krawalle im Park

Auch «Challengers!», das neue Kennerspiel des Jahres, hat elektronische Wurzeln. Im Gegensatz zu «Dorfromantik» ist es aber alles andere als ein Wohlfühlspiel. Hier wird geprügelt. Das Auto-Battler-Prinzip – ein verbreitetes Zweikampfsystem in Strategiegames – wurde erstmals derart pur in ein Kartenspiel übernommen. Die wechselnden Zweikämpfe laufen völlig autonom ab. Die Spieler können aber vor jedem Duell ihr Team verändern. So ist nie klar, was auf den Gegner zukommt.

Wähle deine Waffen: In «Challengers!» wird duelliert. Foto: zvg

Die Teams bestehen aus Spielkarten unterschiedlichster Herkunft. Es gibt Clowns und Gangster und weitere Personen aller Art, Roboter treffen auf gefährliche Tiere, und alle haben unterschiedliche Eigenschaften und Stärken. Wer harmoniert da am besten mit wem – und in welcher Kampfstrategie?

Schauplatz der Scharmützel sind mehrere Parks in der Tischmitte. In immer neuer Anordnung setzen sich die Spieler darum herum, mischen ihre Kartendecks, und schon gehts los. Gekämpft wird um eine kleine Fahne. Wer beginnt, deckt seine oberste Teamkarte auf und legt dann die Fahne drauf. Der Gegner deckt nun so lange eigene Karten auf, bis er die Fahne erobert hat. Dann ist wieder der erste am Zug.

Sammelt die Fahnen!

Verloren hat, wer keine Karten mehr hat, um die Fahne zurückzuerobern, oder aber keinen freien Bankplatz findet für Karten, die geschlagen wurden und abgelegt werden müssen. Wer am Ende der total sieben Duelle die meisten Fahnen erobert hat, gewinnt das Spiel.

Reine Kampfkraft ist so nicht allein entscheidend. Ebenso wichtig ist die Kombination gleicher Kämpfer und von Karten mit besonderen Eigenschaften. Bedeutsam ist auch die Phase zwischen den Kämpfen, wenn die Möglichkeit zur Veränderung und Verstärkung des eigenen Teams besteht. Dann folgt bereits das nächste Duell.

Selten bis nie gewinnt jemand alle sieben Kämpfe. Stattdessen verändern sich die Stärkeverhältnisse im Verlauf des Turniers, je nachdem welche neuen Karten zur Auswahl stehen. Die Gefechte werden kommentiert, die Teams erhalten langsam ein Gesicht, und es entsteht eine packende Atmosphäre mit guter Stimmung. Ein Action-Game – am Stubentisch.

Fun Facts

Foto: zvg

Ein kooperatives Partyspiel zum Staunen oder Nicken. Alle beantworten persönliche Fragen. Etwa: «Wer hat am meisten Spass am Karaoke-Singen?» Gesucht ist die korrekte Reihenfolge der verdeckten Eingaben. Ein toller Eisbrecher, um einander kennen zu lernen. (4–8 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, Repos)

Next Station London

Foto: zvg

Streckenplanung für den öffentlichen Verkehr mit Tücken. Alle sind gleichzeitig, aber auf unterschiedlichen Linien am Werk. Wer baut da das effizienteste ÖV-Netz zu den zufällig vorgegebenen Haltestellen? (1–4 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, HCM Kinzel)

Mantis

Stehlen oder sichern? Das peppige Kartenspiel ist ein wahrer Wolf im Schafspelz. Da zittern die Nerven. Dank der kurzen Dauer sind jederzeit Revanchepartien möglich. (2–6 Spieler ab 7 Jahren, 10 Minuten, Exploding Kittens)

Sea, Salt & Paper

Foto: zvg

Die hübschen Spielkarten mit Origami-Motiven verschaffen Siegpunkte und allenfalls trickreiche Sonderaktionen. Was dient am besten, und wie schliesse ich ab? Kleine Entscheidungen können erhebliche Auswirkungen haben. (2–4 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, Bombyx)

Akropolis

Foto: zvg

Städtebau mit unterschiedlichen Gebäudetypen und Wertungen. Oft sind Kompromisse nötig, um Bestehendes zu überdecken. Wer behält da den Überblick und bildet die wertvollste Auslage? Die Grafik ist etwas matt, nicht aber das Spiel selber. (2–4 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, Kobold)

Belratti

Foto: zvg

Eine Kunstausstellung ist geplant, doch der Meisterfälscher schleust eigene Werke ein. Finden wir sie gemeinsam? Ein wunderbares Assoziations- und Gedankenlesespiel, bei dem wechselnde Rollen für weitere Abwechslung sorgen. (3–7 Spieler ab 8 Jahren, 30 Minuten, Kosmos)

Orichalkum

Foto: zvg

Atlantis ist am Sinken, und wir erforschen rettende Inseln. Beim Aufbau helfen vielleicht Titanen. Zudem gibt es Kreaturen, die bekämpft werden müssen. Ausgelegte Plättchen legen fest, was möglich ist. Da ist gute Übersicht gefragt. (2–4 Spieler ab 10 Jahren, 45–60 Minuten, Pegasus)

Catan – Aufbruch der Menschheit

«Catan» beeindruckt in neuem Gewand: Von Afrika aus breiten sich die Menschen der Steinzeit über die ganze Erde aus. Dazu brauchen sie gute Ernten, Handelsgeschick, neue Technologien und genügend Würfelglück. (3–4 Spieler ab 12 Jahren, 90 Minuten, Kosmos)

Iki

Das Gewerbe im alten Tokio hatte es auch nicht leicht. Händler in all den Geschäften erlauben in diesem Spiel unterschiedliche Aktionen. Welche dienen mir am besten? Das Spiel schreckt mit seiner Vielzahl an Optionen zuerst ab, ist aber gar nicht so schwierig. Wer wagt einen Besuch? (2–4 Spieler ab 14 Jahren, 60–90 Minuten, Giant Roc)

