Re-Start Promotion League – Spiel abgesagt - Gegner von Köniz muss in Quarantäne In der Promotion League wird wieder Fussball gespielt. Der FC Breitenrain verlor zum Auftakt bei Leader Yverdon 1:3. Der FC Köniz muss derweil noch etwas auf seinen ersten Einsatz warten. Adrian Lüpold

Das Auswärtsspiel von Köniz in der Promotion League bei Brühl St. Gallen musste kurzfristig abgesagt werden. Foto: Andre Springer

Die Vorfreude war riesig bei den Spielern und dem Staff des FC Köniz vor dem Re-Start der Promotion League. «Wir sind extrem motiviert und heiss darauf, dass es endlich wieder losgehen kann», hatte Trainer Silvan Rudolf zu Beginn der Woche gesagt. Am Gründonnerstag hätten die Berner Vorstädter bei Brühl St. Gallen ihre Mission «Klassenerhalt» in Angriff nehmen wollen – doch das Spiel beim St. Galler Quartierverein musste bereits wieder abgesagt werden.

Ein Spieler der Brühler Mannschaft wurde nämlich positiv auf Covid-19 getestet. Weil sich dieser Akteur seit dem letzten Freitag mit seiner Equipe in einem Trainingslager befand, müssen nun auch seine Teamkameraden in Quarantäne. Der FC Köniz hat somit noch einige Tage mehr Zeit, sich auf die kommenden, herausfordernden Wochen vorzubereiten. Am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) steht für die Berner Vorstädter das Derby gegen den FC Breitenrain auf dem Programm.

Breitenrain verliert

Apropos FC Breitenrain: Den Fussballern des Stadtberner Quartierclubs kam gestern Abend die Ehre zuteil, Part der ersten Partie in der Promotion League seit mehr als fünf Monaten zu sein. Dabei bekam das Team von Coach Martin Lengen die schwerstmögliche Aufgabe vorgesetzt, musste es doch auswärts beim klaren Leader Yverdon Sport antreten, der auch als turmhoher Favorit für den Aufstieg in die Challenge League gilt.

Breitenrain lancierte die Partie nach acht Minuten mit einem Kopfballtreffer seines torgefährlichen Aussenverteidiger Loris Lüthi. Doch Yverdon drehte das Spiel mit zwei Treffern innerhalb von neun Minuten und ging mit einer 2:1-Führung in die Pause. Die endgültige Entscheidung gelang den Westschweizern dann erst in der Nachspielzeit (93.) mit dem Tor zum 3:1.

