Alpsommer im Oberland – Spezielle Vorbereitungen im Lockdown Der Corona-Lockdown wirkt sich auf die Vorbereitungen für den Alpsommer aus. Betroffen sind die Alpsennenkurse und die Einreise von Auslandpersonal. Sibylle Hunziker

Damit die Alpwirtschaft (Themenbild) wie gewohnt funktioniert, braucht es dieses Jahr einen Zusatzeffort bei den Vorbereitungen. Archiv BO/Sibylle Hunziker

Seit dem 11. Mai führt Alpkäsereilehrer Hanspeter Graf am Inforama Hondrich während acht Tagen 16 halbtägige praktische Kurse mit Kleingruppen durch. So können die rund 80 Anfänger, die sich dieses Jahr für die Alpsennenkurse angemeldet hatten, wenigstens noch einmal selber käsen, bevor es auf die Alp geht. Die Theorie hat der engagierte Lehrer diesen Frühling per Fernunterricht vermittelt – unter anderem mit Online-Fragestunden und Lehrfilmen, die das Hondrich-Team produziert hat.