Rega im Grosseinsatz – Spezielle Rettung auf der Kleinen Scheidegg Mit einem Radlader musste eine Patientin zum Rega-Rettungshelikopter gebracht werden.

Über Pfingsten waren Rega-Helikopter für rund 130 Einsätze in der Luft. Foto: PD

Über das Pfingstwochenende herrschte bei der Rega Hochbetrieb, wie die Schweizerische Rettungsflugwacht am Montag mitteilte. Eine besondere Transportlösung mussten die Retter demnach am Samstagnachmittag auf der Kleinen Scheidegg finden. Als eine Patientin im Zug zum Eigergletscher ein akutes medizinisches Problem erlitt, wurde die Rega zum Bahnhof auf der Kleinen Scheidegg gerufen. Dort wurde die Patientin im Zug vom Notarzt und dem Rettungssanitäter medizinisch erstversorgt.

Mit einem Radlader wurde die Patientin zum Rega-Helikopter gebracht. BOM

Für den anschliessenden Transport der Frau zum nahen Rettungshelikopter organisierten die Bahnbetreiber laut Rega einen Radlader, mit dem die Patientin schonend zum Helikopter gefahren werden konnte. Anschliessend wurde sie ins nächste geeignete Spital geflogen.

Die Helikopter-Crews der Rega sind über Pfingsten rund 130 Einsätze für Menschen in Not geflogen. Jeweils rund 50 mal starteten die Rega-Helikopter am Samstag sowie am Pfingstmontag zu Einsätzen in der ganzen Schweiz.

SDA

