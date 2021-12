Könizer Schulen – Spez-Sek Lerbermatt ist gestrichen Das Könizer Parlament schafft die Spez-Sek-Klassen an der Lerbermatt ab. Das letzte Wort wird aber wohl das Volk haben. Naomi Jones

Die Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt sollen bald der Vergangenheit angehören. Foto: Adrian Moser

Die Spez-Sek-Frage in Köniz ist einen Schritt weitergekommen, aber nur scheinbar. Am Montagabend hat das Parlament das Bildungsreglement der Gemeinde mit 20 zu 14 Stimmen so abgeändert, dass der Gemeinderat die umstrittenen Spez-Sek-Klassen am Gymnasium Lerbermatt – ein Überbleibsel des Untergymnasiums – schliessen kann. Er soll dies per 1. August 2024 tun.

Die Mitte-links-Parteien erhoffen sich, dass dadurch die anderen Oberstufenschulen der Gemeinde finanziell gestärkt werden und besser auf leistungsstarke Schulkinder reagieren können.

Komitee sammelt Unterschriften für die Lerbermatt

Doch seit das Untergymnasium vor rund zwanzig Jahren abgeschafft worden ist, wehren sich in Köniz Eltern und vor allem bürgerliche Parteien erfolgreich für die vier Sekundarschulklassen im gymnasialen Umfeld. Sie gelten als gutes Umfeld für leistungsstarke Schulkinder. Viele von ihnen bereiten sich dort auf das Gymnasium vor.

Die nun vollbrachte Änderung des Bildungsreglements geht auf einen zwei Jahre alten Vorstoss aus dem Parlament zurück. Doch angesichts der drohenden Schliessung der Lerbermatt-Klassen haben Eltern letzten Sommer eine Initiative lanciert, mit der sie die Klassen in der Gemeindeverfassung festschreiben wollen.

Gelingt es dem überparteilichen Komitee bis Ende Juli nächsten Jahres, die nötigen 2000 Unterschriften zu sammeln, wird die Bevölkerung über die Schliessung der Lerbermatt-Klassen abstimmen.

