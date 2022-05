Nach ausgelaufenem Benzin – Sperrung des Industriegebiets in Roggwil aufgehoben Das Gugelmann-Areal in Roggwil ist wieder freigegeben. Die Sanierungsarbeiten dauern noch an.

Am Samstag waren auf dem Gugelmann-Areal Tausende Liter Benzin ausgelaufen. (Archivbild) Foto: Marcel Bieri

Die Sperrung des Industriegebiets Brunnmatt in Roggwil ist am Dienstagmittag aufgehoben worden. Das sogenannte Gugelmann-Areal war am Samstag gesperrt worden, nachdem Tausende Liter Benzin aus dem Tank einer Kartbahn ausgeflossen waren.

Wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte, sind die Sanierungsarbeiten vor Ort weiter im Gang. Sie stehen unter der Leitung des kantonalen Amts für Wasser und Abfall (AWA).

Das Benzin war aus dem erdverbauten Benzintank der örtlichen Kartbahn geflossen. Benzin und Dämpfe gelangten via Erdreich und entlang der Leitungen in Gebäude, Kanalisation und Gewässer. Zur Verantwortlichkeit sind Ermittlungen im Gang.

SDA/ske

