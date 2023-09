Spektakulärer Surfwettkampf – Gipfeltreffen der Schweizer Surfspitze in Thun Am Mühleplatz werden die Schweizer Meisterin und der Schweizer Meister im Flusssurfen gekürt. Am RiverSurfJam am Samstag, 9. September.

Surfer bei der unteren Schleuse beim Mühleplatz: Am Samstag, 9. September, zeigen die besten Schweizer Surferinnen und Surfer, wie es geht. Foto: Patric Spahni

«Am Samstag, 9. September, pilgert die Schweizer Surfszene nach Thun», schreiben die Organisatoren der Edelweiss Surf Tour in einer Mitteilung. «Am RiverSurfJam Thun geben die besten Surferinnen und Surfer der Schweiz ihre spektakulären Tricks und powervollen Turns zum Besten.» Auf der «eindrücklichen, sehr kräftigen Welle» in der Aare werden sich die erfahrenen Athleten am Contest messen.

Besonders erfreulich ist laut Sandro Santschi, Präsident des Vereins Flusssurfen Thun und OK-Chef des RiverSurfJam Thun, der Anmelderekord und dass die Einführung einer eigenen Rangliste für Junior Girls dieses Jahr möglich ist. Santschi freut sich aber noch auf ein weiteres Highlight: «Als letzter Tourstopp der Disziplin Rapid Surfing haben wir die besondere Ehre, den Schweizer Meister in dieser Disziplin der Edelweiss Surf Tour zu krönen», wird er in der Mitteilung zitiert.

«Alle willkommen»

Der diesjährige RiverSurfJam in Thun beginnt am Samstagvormittag, 9. September, um 10 Uhr mit den Vorrunden. Am Nachmittag finden die Ausscheidungsrunden statt und um 18.30 Uhr schliesslich die Finalläufe in allen Kategorien. Bei der anschliessenden Siegerehrung werden sowohl die Gewinnerinnen und Gewinner des RiverSurfJam als auch die neuen Schweizer Meisterinnen und Meister im Rapid Surfing gekürt.

«In der Altstadt von Thun sind alle herzlich willkommen, das Surfspektakel aus nächster Nähe zu erleben», heisst es weiter. Das Publikum kann die Action auf der Welle von rundherum beobachten und dabei den «berühmt-berüchtigten» Hexenkessel um die Flusswelle bilden. Auf dem Waisenhausplatz direkt neben der Welle lässt es sich verweilen mit Strassenmusik von Club de Bombordo und dem Surfers Village mit zahlreichen Marktständen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos: www.edelweisssurftour.ch oder www.riversurfjam.ch.

PD/sgg

