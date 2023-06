Bottenbalmbrücke bei Brienz – Spektakulärer Steg unter dem A8-Viadukt Ein leicht atemberaubender Steg unter der Seeseite des A8-Viadukts vervollständigt den durchgängigen Seeufer-Wanderweg am oberen Ende des Brienzersees. Anne-Marie Günter

Pascal Siegrist, Gasser Felstechnik, Fabienne Pfefferli, Berner Wanderwege, Bauverwalter Christian Locher, Markus Wüthrich, Kissling + Zbinden, Bauleiter Toni Alpinice, Gemeinderat Heinz Stadler, Wegmeister Beat Gafner und Gemeinderatspräsident Peter Zumbrunn auf dem Steg unter der Autobahn. Foto: Anne-Marie Günter

Brienz ist eine Vorzeigegemeinde für einen durchgängigen Wanderweg am Seeufer. Das letzte Stück am linken Ufer ist jetzt fertiggestellt und wurde gestern eingeweiht. Einfach, mit den verantwortlichen Bauleuten. Immerhin erwähnte Gemeinderatspräsident Peter Zumbrunn in seiner kurzen Ansprache «La belle batelière de Brienz», deren Bild einst viele romantische Vorstellungen über die Gegend weckte.