Energiewende in der Schweiz – Spektakulärer Kurswechsel: FDP-Spitze will neue AKW wieder zulassen Die FDP-Parteiführung will das Verbot für den Bau neuer Kernkraftwerke aufheben. Schon am 12. Februar stimmt die Basis darüber ab. Stefan Häne

Die FDP-Spitze um Präsident Thierry Burkart (Mitte) strebt einen Kurswechsel an. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die FDP-Spitze will zu neuen Ufern aufbrechen – am Ufer des Genfersees. In Montreux kommen am 12. Februar die Delegierten der Partei zusammen. Und befinden über einen energiepolitisch brisanten Antrag: Das Verbot für den Bau neuer Kernkraftwerke soll fallen. «So sind die Voraussetzungen zu schaffen, um namentlich Kernkraftwerke der neuen Generation zuzulassen», heisst es in der Resolution, die dieser Redaktion vorliegt. Beim Ausbau und Ersatz bestehender einheimischer Produktionsanlagen dürfe es keine gesetzlichen Technologieverbote geben. Verabschiedet hat das Strategiepapier die Parteipräsidentenkonferenz am Donnerstag, also der Parteivorstand um Thierry Burkart und die Präsidenten der FDP-Kantonalparteien.