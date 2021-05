Ausflugstipp – Spektakuläre Aussichten zwischen dem Ulmizberg und Oberbalm Der Ulmizberg ist der grössere Bruder des Gurten. Sein Aussichtsturm und die Wanderung nach Oberbalm bieten ein spektakuläres Rundumpanorama. Stefan Schnyder

Auf der Zingghöch werden die Wanderlustigen – wie hier Ende März – mit einem atemberaubenden Alpenpanorama belohnt. Foto: Iris Andermatt

Der Ulmizberg ist mit seiner Höhe von 937 Metern über Meer höher als der Gurten, der 858 Meter hoch ist. Doch touristisch steht die Erhebung südlich der Stadt Bern deutlich im Schatten ihres kleinen Bruders. Eine Standseilbahn, ein Restaurant oder ein Spielparadies für Kinder sucht man auf dem Ulmizberg vergebens. Doch genau das macht den Reiz des Ulmizbergs aus.

Unsere Wanderung beginnt bei der Endstation der Buslinie 10 von Bernmobil in Schliern. Der Weg führt zuerst etwa 500 Meter die Hauptstrasse entlang, dann heisst es abzweigen in Richtung Platten. Dort beginnt der Anstieg in Richtung Ulmizberg. Ein Hohlweg führt durch Sandsteinfelsen hindurch in den Wald. Der gut als Wanderroute markierte Weg steigt immer leicht an, schliesslich gilt es, die 250 Meter Höhenunterschied zu meistern.