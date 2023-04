Freestyle-Event in Mürren – Spektakel an der Premiere am Schilthorn Der Freestyle-Event Swatch Nines auf dem Schilthorn feierte erfolgreich Premiere. Die Siegerinnen und Sieger kommen aus Kanada (2), Österreich und Norwegen.

Ein Snowpark-Set-up, das zu spektakulären Sprüngen am Ski- und Snowboard-Big-Air-Contest einlädt. Foto: PD

«Eine adrenalingeladene Woche auf dem ultimativen Actionsport-Playground» sei es gewesen: So formulieren das die Veranstalter des erstmals durchgeführten Freestyle-Events Swatch Nines auf dem Schilthorn. Geendet habe die Woche am Samstag «mit einem spektakulären Ski-&-Snowboard-Big-Air-Contest».

Tausende von Zuschauern

Tausende von Zuschauern – so heisst es weiter – «strömten zu den Hängen des Schilthorn-Piz Gloria, um zu erleben, wie die eingeladenen Rider auf dem einzigartigen Snowpark-Set-up um die Titel im Big Air kämpften». Der Österreicher Clemens Millauer gewann den Snowboard-Contest bei den Herren, die Kanadierin Emeraude Maheux bei den Damen. Die Norwegerin Johanne Killi belegte bei den Skifahrerinnen den ersten Platz, bei den Skifahrern siegte der Kanadier Max Moffatt. Die Schweizerinnen und Schweizer holten mehrere Ehrenplätze.

Ganz nah herangezoomt: Einer der Athleten am Ski-und Snowboard-Big-Air-Contest. Foto: PD

Der Big-Air-Wettbewerb wurde in einem zwanglosen Jam-Session-Format ausgetragen. Die Fahrerinnen und Fahrer mussten sowohl einen technischen Trick als auch einen Style-Trick landen, deren Ergebnisse dann für die Endwertung kombiniert wurden.

60 Aktive aus 14 Ländern

Weiter melden die Veranstalter: Die Swatch Nines brachten eine vielfältige Gruppe von Athletinnen und Athleten aus dem gesamten Spektrum des Action-Sports zusammen – auf Ski, Snowboards, Skateboards und Mountainbikes. An der Veranstaltung nahmen über 60 Sportlerinnen und Sportler aus 14 Ländern teil.

Skiüberflieger und Figuren auf dem Rollerblade: Am Ski- und Snowboard-Big-Air-Contest waren keine Grenzen gesetzt. Foto: PD

Das Set-up umfasste – so die Veranstalter – «einen innovativen Big-Air-Kicker mit mehreren Absprüngen auf verschiedenen Ebenen – ein Design, das es im Schneesport so noch nie gegeben hat». Am Austragungsort wartete ausserdem «ein dreiteiliges Obstacle mit Kuppeln, Tunneln, Rails und einer hölzernen Skate-Bowl für Skateboarder und BMXer, die neben den Freeskiern und Snowboardern trainieren konnten».

«Die Nines sind wirklich etwas Besonderes.» Johanne Killi, Siegerin aus Norwegen bei Freeski Damen

Johanne Killi, die Siegerin aus Norwegen bei den Freeski der Damen, meinte: «Es hat sehr viel Spass gemacht, die ganze Woche hier mit all den Snowboarderinnen und Freeskierinnen zu fahren. Natürlich habe ich bei dem Wettkampf ein bisschen Druck verspürt. Ich habe einen Switch Double 1080 gestanden. Das ist mein grösster Trick. Und ich habe auch ein paar Style-Tricks gezeigt. Ich liebe die Nines-Familie. Die Nines sind wirklich etwas Besonderes. Es gibt sehr viel Raum für Kreativität.»

«Es geht nur um den Ausdruck, und es gibt keine Regeln.» Max Moffatt, Sieger aus Kanada bei Freeski Herren

«Es ist einfach pure Freiheit, es geht nur um den Ausdruck, und es gibt keine Regeln», meinte der Kanadier Max Moffatt, Sieger bei Freeski Herren. «Deswegen ist es der beste Event.»

PD/sp

