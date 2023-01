5:7-Niederlage gegen Leader Genf – Spektakel, 12 Tore und immer wieder Chris DiDomenico Der SC Bern verspielt gegen Servette eine 2:0- und 3:1-Führung, verliert erstmals in dieser Saison gegen Genf. Topskorer Chris DiDomenico schiesst zwei Tore und bereitet zwei weitere vor. Angelo Rocchinotti

SCB-Topskorer Chris DiDomenico erzielt gegen Servette seine Saisontore 16 und 17. Er trifft erst via Penalty, dann in Überzahl. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

Unfassbar, dröhnt es nach 42 Minuten aus den Boxen der Postfinance-Arena. Einen besser Song hätte der Stadion-DJ nicht finden können. Soeben hat Daniel Winnik den Leader Genf in Führung geschossen. Zum ersten Mal an diesem Abend. 2:0 und 3:1 lag der SCB in Front. Doch die Gäste verwerten im zweiten Abschnitt ihre einzigen beiden Überzahlmöglichkeiten, gleichen aus – und liegen dann nach einem Scheibenverlust von Colton Sceviour plötzlich mit 4:3 vorne. Es passt zu diesem verrückten Spiel, in welchem einmal mehr Chris DiDomenico Regie führt.

Nach 23 Minuten wird dem SCB beim Stand von 0:0 ein Penalty zugesprochen, nachdem Henrik Tömmernes gegen Tyler Ennis die Notbremse zieht. Der Kanadier steht zur Ausführung bereit, wird dann aber von DiDomenico weggeschickt. «DiDo» tritt selbst an und verwertet eiskalt.

Die 3 Infos einblenden Louis Füllemann Schön zu sehen. Der 18-Jährige, dem in Lugano im vierten Spiel bei den Profis der erste Assist gelang, wird von Trainer Toni Söderholm gegen Genf während 6 Minuten und 39 Sekunden eingesetzt. Philip Wüthrich Der Torhüter wirkt nicht immer stilsicher, hält nur 29 von 35 Schüssen und geht mit einer Abwehrquote von 82,86 Prozent vom Eis. Valtteri Filppula Der Liga-Topskorer verpasst das Spiel in Bern. Der Finne ist nach seinem Crosscheck gegen Lausannes Martin Gernat für ein Spiel gesperrt worden.

Keine drei Minuten später jubelt DiDomenico erneut, fährt mit hochgestreckten Armen zur Spielerbank und lässt sich feiern. Dieses Mal trifft der Italo-Kanadier in Überzahl, nachdem der SCB zu Beginn des Drittels während 97 Sekunden mit zwei Mann mehr nichts zustande brachte.

Und Ennis? Der skort dann doch noch. Nach 31 Minuten und einer weiteren Powerplay-Möglichkeit wird er von DiDomenico, der nun bereits bei 17 Saisontoren steht, bedient. Weil Noah Rod dazwischen verkürzen kann, steht es zu diesem Zeitpunkt noch 3:1 für Bern.

Anders als beim 3:0-Sieg am Freitag in Lugano schleichen sich beim SCB aber mit Fortdauer des Spiels Fehler ein. Zudem erwischt Philip Wüthrich für einmal nicht seinen besten Tag. Plötzlich liegt Bern 4:6 zurück. Trotzdem bleibt es bis zum Schluss spannend.

Joël Vermin, der in 19 Partien nicht mehr getroffen hat, kann verkürzen. Und eine Minute vor Schluss jubeln die Berner erneut. Bloss: Der Treffer wird nicht anerkannt. Dass der Genfer Rod die Scheibe im Torraum mit der Hand blockiert, übersehen die Unparteiischen. Hätte eigentlich Penalty geben müssen. So verlieren die Berner erstmals in dieser Saison gegen Servette.

Das Telegramm Infos einblenden Bern - Servette 5:7 (0:0, 3:3, x:x) 15’015 Zuschauer. Tore: 24. DiDomenico 1:0 (Penalty). 27. (26:01) DiDomenico (Untersander, Ennis/Ausschl. Berthon ) 2:0. 27. (26:20) Rod (Winnik, Jooris) 2:1. 31. Ennis (Sceviour, DiDomenico/Ausschl. Winnik) 3:1. 33. Pouliot (Winnik, Omark/Ausschl. Lindberg) 3:2. 40. (39:57) Pouliot (Tömmernes, Jooris/Ausschl. Bader) 3:3. 42. Winnik (Jooris) 3:4. 45. Baumgartner (DiDomenico, Ennis) 4:4. 46. Richard (LeCoultre, Auvitu) 4:5. 49. Antonietti (Pouliot, Miranda) 4:6. 51. Vermin (Sceviour, Untersander) 5:6. 60. (59:48) Richard 5:7 (ins leere Tor). Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Bern, 6-mal 2 Minuten gegen Servette. Bern: Wüthrich; Untersander, C. Gerber; Goloubef, Zgraggen; Pinana, B. Gerber; Füllemann; Fahrni, Lindberg, Moser; Vermin, Sceviour, Scherwey; DiDomenico, Baumgartner, Ennis; Fuss, Bader, Ritzmann; Ryser. Bemerkungen: Bern ohne Henauer, Loeffel, Gelinas, Kahun, Bärtschi und Lehmann (verletzt). 57:02 Timeout Bern, von 57:02 bis 57:16, von 57:45 bis 59:02 und von 59:14 bis 59:48 ohne Goalie, mit zusätzlichem Feldspieler.

Endlich: Joël Vermin trifft erstmals nach 19 Spielen und dem 3:2-Sieg in der Verlängerung gegen die SCRJ Lakers am 28. Oktober 2022. Foto: Estelle Vagne (Freshfocus)

