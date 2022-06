Bank baut in Reichenbach – Spatenstich zum 7-Millionen-Neubauprojekt Bei der Spar- und Leihkasse Frutigen rüstet man sich auch in Reichenbach für die Zukunft. Am Dienstag war Spatenstich zum 7 Millionen Neubauprojekt. Doris Hari

Beim Spatenstich für die neue Filiale der Spar- und Leihkasse Frutigen in Reichenbach (v.l.): Christian Rubin, VR-Präsident; Stephan Bärtschi, Direktor; Stefan von Allmen, Agenturleiter Reichenbach; Hansrudolf Bachmann, Abbrucharbeiten; Hans Ulrich Mürner, Gemeinderatspräsident Reichenbach; Patrick Frei, Architekt; Gaudenz von Deschwanden, Aushub, Oberland Transport AG; Pierre Mürner, Mürner Bauunternehmung AG; Werner Marmet, Pieren & Co. AG, und Thomas Mägert, Mürner Bauunternehmung AG, alle drei Baumeister. Foto: Doris Hari

Seit gut zwei Wochen sind an der Bahnhofstrasse Nr. 25 in Reichenbach Baumaschinen im Einsatz. Nach fast fünf Jahren Planungszeit entstehen im Erdgeschoss eine neue Bankfiliale und ein Gewerberaum, acht 3,5-Zimmer-Wohnungen in den oberen Geschossen und eine Einstellhalle.