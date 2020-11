An der Alten Strasse in Reudlen entstehen18 neue Wohnungen. Den Spatenstich dafür setzten am 20. November (v.l.) Thomas von Känel (Atelier Edelweiss GmbH), Peter Mägert (A. Stoller AG), Iris Mürner Thommen (A. Stoller AG), Hans Ulrich Mürner (Gemeinderatspräsident und Obmann von Scharnachtal), Martin Mägert (A. Stoller AG) und Willy Matti (Gemeindepräsident Mülenen).

Foto: PD