Benefizturnier in Thun – Spass für einen guten Zweck Am 17. Oktober lädt der gemeinnützige Verein Unihockey für Strassenkinder zum siebten Mal zu einem Benefizturnier.

Am 17. Oktober fighten Clubs in der MUR-Halle für einen guten Zweck. Foto: Manuel Zingg

Während die Meisterschaft in der Nationalliga A der Männer sowie der Frauen am Wochenende vom 17. Oktober ruht, wird in der MUR-Halle in Thun trotzdem auf hohem Niveau um Ruhm und Ehre gekämpft: Zum siebten Mal veranstaltet der Verein Unihockey für Strassenkinder mit Sitz in Thierachern ein Benefizturnier in der Halle, in der auch der lokale NLA-Verein UHC Thun seine Heimspiele austrägt.

«Lange war unsicher, ob das Turnier überhaupt stattfinden kann», schreibt der Verein in einer Mitteilung. Gespannt habe man auf das Schutzkonzept und die Vorgaben von Swissunihockey, dem Schweizer Unihockeyverband, gewartet. Die Unihockeymeisterschaft startete schliesslich plangemäss Mitte September. Damit konnte auch der definitive Entscheid zur Durchführung des Benefizturniers gefällt werden.

Das eigens für dieses Turnier ausgearbeitete Schutzkonzept musste auch nach den neuen verschärften Massnahmen des Kantons Bern von dieser Woche nicht nachgebessert werden. «Wie erwartet wurde das OK wegen den Unsicherheiten aufgrund der aktuellen Lage nicht wie in anderen Jahren mit Anmeldungen überhäuft», steht im Communiqué weiter.

Trotzdem meldeten sich zehn Mixed- und acht Herrenteams an, welche um den Titel «Benefiz-Champion» kämpfen werden. «Die Teams sind zum Teil mit aktiven oder ehemaligen Nationalligaspielern bestückt, womit attraktive Spiele garantiert sind», schreibt der Verein.

Nach dem Turnier findet ein Benefizdinner statt. Dieses Jahr werden die Gäste im Restaurant Fairpflegig in Gwatt zu Tisch gebeten.

pd