Strassenbau in Langnau – Sparwille führt zu tiefen Löchern am Strassenrand Seitdem ein Strässchen im Oberfrittenbach neu geteert wurde, liegen die Gullydeckel viel zu tief. Das ist gefährlich – vor allem für Velofahrer. Susanne Graf

Das gleiche Niveau war einmal: Wer im Oberfrittenbach über den Schachtdeckel fährt, hat danach einen Schaden am Fahrzeug. Foto: Beat Mathys

Die Gemeinde Langnau ist finanziell eng drin. Gemäss Finanzplan wird sie in den nächsten fünf Jahren 12 Millionen Franken mehr ausgeben als einnehmen. Allein für dieses Jahr ist bei einem Ertrag von gut 47 Millionen Franken ein Aufwandüberschuss von 2,6 Millionen Franken budgetiert.

Langnau muss also sparen. Aber nicht um jeden Preis, findet Gemeinderat Beat Gerber (SVP). Bei der Wasserbauvorlage im Witenbachgraben vertrat der Bauvorsteher jedenfalls diese Meinung: «Wir müssen sparen, deshalb bauen wir richtig.» Er hätte sich also nicht gescheut, 4,6 Millionen Franken in die Bachverbauung zu investieren, weil er überzeugt war, dass dann an diesem Gewässer über Jahrzehnte hinaus keine Flickarbeit mehr nötig werden würde.