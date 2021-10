Buch zum Frauengefängnis Hindelbank – Spannende Einblicke in eine 300-jährige Geschichte Einst war das Schloss Hindelbank der Herrschaftssitz der Berner Patrizierfamilie von Erlach. Heute befinden sich darin 107 Haftplätze für Frauen. Sandra Rutschi

Ein Blick in die Glätterei der Zwangsarbeits- und Strafanstalt Hindelbank, 1928. Foto: Archiv JVA Hindelbank Die Wäscherei in der Anstalt Hindelbank, 1928. Foto: Archiv JVA Hindelbank Die Frauen beim Holzen, Hindelbank, Januar 1928. Foto: Archiv JVA Hindelbank

In einem Barockschloss aufzuwachsen, stellen sich viele traumhaft schön vor. Doch Fritz Meyer junior erinnert sich anders an seine Kindheit in den 1950er-Jahren im Schloss Hindelbank: «Es war himmeltraurig, in diesem Schloss zu wohnen. Immer war es kalt. Wir waren häufig krank. 6 bis 7 Grad über dem Boden, an der Decke hats geglüht. Bei den Frauen sind in einem kalten Winter gar die Nachttöpfe eingefroren.»

Fritz Meyer junior ist der Sohn von Fritz Meyer, der von 1950 bis 1983 Direktor der Anstalten Hindelbank war. Vater Meyer hat in dieser Zeit mehrere Hundert Seiten mit Tagebucheinträgen gefüllt. Seine Einblicke sind nun im Buch «Hindelbank. Das Schloss. Die Anstalt. Das Dorf – 1721 bis heute» zu lesen. Aus diesem Buch stammt auch die Kindheitserinnerung von Fritz Meyer junior.

Im Buch sowie in einer Ausstellung in der Justizvollzugsanstalt Hindelbank macht der Verein Projekt Hindelbank die Schloss- und Anstaltsgeschichte nun erlebbar.

Arme in der Ross-Scheune

Diese Geschichte beginnt mit dem Schlossbau von 1721 durch den Patrizier Hieronymus von Erlach und endet in der Gegenwart. Heutige Mitarbeitende erzählen aus ihrem Alltag, Insassinnen von ihren Träumen, Direktorin Annette Keller vom Strafvollzug. Dazwischen warten spannende Einblicke ins Verhältnis der Anstalt zum Dorf und in die Historie des Gefängnisses.

Maria Anna von Erlach-von Muralt gründet in der Ross-Scheune in den 1850er-Jahren eine private Armenanstalt. 1866 übernimmt der Kanton das Schloss und betreibt drei Jahrzehnte lang eine staatliche Armen- und Verpflegungsanstalt für Frauen. 1895/96 wird daraus eine «Weiberarbeitsanstalt», in der Frauen administrativ interniert werden. 1911 ziehen die weiblichen Gefangenen der Strafanstalt St. Johannsen nach Hindelbank. Bis in die 1980er-Jahre befinden sich nun Zwangsarbeits- und Strafanstalt unter einem Dach.

Düsteres Kapitel

In diese Zeit fallen Direktor Meyers Tagebucheinträge. Sie bleiben nicht bei den grossen baulichen Mängeln stehen, welche seine Familie und die Insassinnen in den 1950er-Jahren schlottern liessen. Fritz Meyer ist überzeugt: Hindelbank wird benachteiligt, weil es ein Frauengefängnis ist. Das einzige in der Schweiz.

Einer der Schlafsäle um 1958, als Fritz Meyer Direktor des Frauengefängnisses war. Foto: Archiv JVA Hindelbank

Viele Insassinnen sind auf engem Raum untergebracht, Einzelzimmer gibt es nicht, die Anstalt ist der Öffentlichkeit fast nicht zugänglich. Meyer kämpft für einen Neubau, der 1959 in Angriff genommen wird. Ende 1961 erhält jede Frau eine Einzelzelle, erstmals wird eine Mutter-Kind-Abteilung eingerichtet.

Die Insassinnen ziehen in die neu erstellten Gebäude um. Foto von 1960. Foto: Archiv JVA Hindelbank

Meyers Amtszeit fällt zudem in ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte, das in den letzten Jahren intensiv aufgearbeitet wurde: die administrative Versorgung junger Menschen, die bis 1981 anhält. Am 6. Juni 1972 schreibt Meyer: «Ständig Aufnahmegesuche für Jugendliche. Wir haben bald nur noch Mädchen unter 20 Jahren.» Die jungen Frauen werden zusammen mit Straffälligen eingesperrt – ohne dass sie jemals eine Straftat begangen haben.

Porträts von Frauen

Unter ihnen ist Ursula Biondi, die 1967 im Alter von 18 Jahren nach Hindelbank gebracht wird. Sie ist unverheiratet und im fünften Monat schwanger – deshalb kommt sie ins Gefängnis. Als die Wehen am 11. August 1967 einsetzen, bringt Direktor Meyer sie ins Berner Frauenspital.

Weil sie sich weigert, die Adoptionspapiere zu unterzeichnen, kann sie ihren Sohn Ende November in der Säuglingsabteilung in Hindelbank in die Arme schliessen. Fünf Monate später verlassen Mutter und Sohn die Anstalt.

Über dreissig Jahre später veröffentlicht Ursula Biondi ihre Erlebnisse und bricht so das Schweigen über die administrative Versorgung in der Schweiz. Sie ist eine von sieben zu unterschiedlichen Zeiten inhaftierten Frauen, die stellvertretend für viele andere im Buch porträtiert werden.

Die Justizvollzugsanstalt Hindelbank war einst Herrschaftssitz der Familie von Erlach. Foto: Markus Beyeler, Denkmalpflege des Kantons Bern

