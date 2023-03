Mögliche Anklage wegen Hassverbrechens – Spanischer Hotelangestellter wegen Rassismus gegen Marokkos Nationalteam verhaftet Der 27-jährige Spanier wurde am Sonntag in Madrid festgenommen und wird möglicherweise wegen Hassverbrechens angeklagt.

1 / 3 Der Mitarbeiter des Hotels Eurostars Madrid Tower wurde am Sonntag verhaftet. imago images/María Galán

In Spanien ist ein Angestellter eines Hotels festgenommen worden, weil er in Onlinediensten rassistische Kommentare über die sich dort aufhaltende marokkanische Fussballnationalmannschaft veröffentlicht hatte. Der 27-jährige Spanier wurde am Sonntag gegen Mitternacht in dem Hotel in Madrid festgenommen und wird möglicherweise wegen Hassverbrechens angeklagt, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte.

Demnach wurden die Polizeibeamten zum Hotel gerufen, nachdem sich die Hotelleitung über die rassistischen Bemerkungen im Internet beschwert hatte. Spanische Medien veröffentlichten Fotos, die mehrere Spieler der Nationalmannschaft im Speisesaal des Hotels zeigten, welche der Angestellte mit rassistischen Kommentaren versehen auf Instagram gepostet hatte. Darunter hat er unter anderem den Fastenmonat Ramadan und die Spieler der Mannschaft schwer beleidigt.

Rassistische Posts lösten in Marokko Empörung aus

Berichte über die Veröffentlichung lösten in Marokko, das sich Anfang des Monats gemeinsam mit Spanien und Portugal um die Ausrichtung der Fussballweltmeisterschaft 2030 beworben hatte, Empörung aus.

Den Angaben zufolge löschte der Hotelangestellte die Beiträge von seinem Instagram-Profil und entschuldigte sich online, bevor er festgenommen wurde. Marokko wird am Dienstag im Metropolitano-Stadion von Atletico Madrid gegen Peru spielen.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.