Derby mit umstrittener Penaltyszene – Spätes Spiezer Glück und Ärger bei Lerchenfeld Der FC Spiez bezwang im Derby der 2. Liga inter den FC Lerchenfeld 2:1 und holte die ersten Punkte der Saison. Am Ende einer hektischen Schlussphase gelang den Gastgebern der entscheidende Treffer. Nicola Wittwer

Kampf um jeden Ball. Der Spiezer Michael Wittwer (rechts) im Zweikampf mit Lerchenfelds Luca Santschi. Foto: Walter Dietrich

Der Jubel auf Spiezer Seite war nach dem Abpfiff beinahe grenzenlos. Erst wenige Sekunden zuvor hatte Joel Fryand das Derby in der 2. Liga interregional zwischen Spiez und Lerchenfeld mit einem Abstaubertor zum 2:1 entschieden und für ein schmeichelhaftes Ende gesorgt. «Wir haben in der zweiten Halbzeit nachgelassen, aber am Schluss war das Glück auf unserer Seite», sagte Siegtorschütze Fryand. Er setzte den Schlusspunkt unter ein attraktives Derby, das sich durch Kampf und Wille auszeichnete.

Auch wenn spielerische Klasse nur selten aufblitzte, begann die Partie in der fünften Minute mit einem Paukenschlag. Michael Wittwer erzielte auf sehenswerte Art und Weise die frühe Führung für das Heimteam. Der Kapitän der Spiezer leitete einen tollen Angriff aus dem Mittelfeld ein und vollendete nach einer schönen Kombination aus gut 16 Metern. Danach kam Lerchenfeld besser ins Spiel und schaffte nach der Pause den Ausgleich. Eine von vielen gefährlichen Standardsituationen des FCL schloss Nicolo Gonzalez per Kopf ab.

Der abgepfiffene Elfmeter

Das Spiel schien auf die Seite der Gäste zu kippen, erfuhr dann aber einen spektakulären Wendepunkt. Mit einem Elfmeter zwanzig Minuten vor Schluss hätte Lerchenfeld in Führung gehen können. Schütze Ardit Zenuni verzögerte jedoch seinen Anlauf und stoppte einen Moment. Das bestrafte der Schiedsrichter mit einer Gelben Karte und einem indirekten Freistoss für Spiez. Dieser Entscheid sorgte für viele erstaunte Gesichter. «Ich habe schon viele Elfmeter geschossen, aber das habe ich noch nie erlebt», sagt Zenuni. Bis jetzt sei ein solcher Anlauf nie abgepfiffen worden.

«Für Lerchenfeld ist es hart», kommentierte Spiez-Coach Patrick Baumann. «Ein 1:1 wäre gerecht gewesen.» Man habe nicht das gespielt, was man sich vorgenommen habe. Nach der 0:4-Pleite in Allschwil am letzte Wochenende würde aber zumindest das Resultat stimmen. «Unsere Stärken liegen im spielerischen Bereich, deshalb wollen wir eigentlich immer das Spiel machen.» Weil dies nur mässig gelungen sei, sieht Baumann genügend Arbeit für sein Team, bevor es am Mittwoch gegen Ajoie-Monterri weitergeht.

Bei Lerchenfeld haderte man derweil mit der umstrittenen Elfmeterszene. Für Trainer Daniel Klossner gab es aber auch andere Gründe für die Niederlage. «Wir haben nicht wirklich gut Fussball gespielt. Für ein Derby kam von uns zu wenig.» Für sein Team gilt nun, nach zwei Niederlagen wieder zu punkten.