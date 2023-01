Seeländer Geschäftsfrau verurteilt – Spätes Nachspiel der Maskenpflicht Eine Frau aus Twann muss 700 Franken Busse bezahlen, weil sie während der Pandemie in ihrem Geschäft ohne Maske gearbeitet hat. Carmen Stalder (BT)

Das Geschäft in Twann musste im Herbst 2021 für 48 Stunden schliessen, nachdem die Polizei eingeschritten war. Archivfoto: Barbara Héritier

Maskentragpflicht, geschlossene Restaurants, volle Intensivstationen: Was das Coronavirus ab Frühling 2020 mit dem öffentlichen Leben gemacht hat, scheint weit entfernt. Am Regionalgericht Berner Jura-Seeland wurden die Anwesenden jüngst aber mitten in die Corona-Zeit zurückkatapultiert.