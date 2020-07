Warten und Bangen beim FC Thun – Später Rückschlag Der Corona-Fall bei Xamax liess die Thuner am Mittwoch lange im Ungewissen. Trotzdem überzeugten sie in Lugano zunächst, um danach für ihre Passivität bestraft zu werden. Simon Scheidegger

Premiere: Nias Hefti erzielt in Lugano sein erstes Tor in der Super League überhaupt. Doch den Thunern sollte das Lachen später noch vergehen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der FC Thun spielte am Mittwoch gegen den FC Lugano. So banal diese Feststellung auch sein mag, so nötig scheint sie in diesen Tagen, an denen quasi täglich Spielverschiebungen bekannt gegeben werden. Seit letzte Woche die Coronafälle beim FC Zürich publik wurden, ist die hiesige Fussballwelt wieder ins Wanken geraten, nach demjenigen am Dienstagabend bei Xamax noch etwas mehr.