Innenstadt Thun: Erster Schnee – Später als in der Region – aber viel früher als im letzten Winter Nun hat Frau Holle auch in der Thuner Innenstadt für eine erste bleibende Schneeschicht gesorgt. Fast drei Monate früher als im Vorwinter. Michael Gurtner

Der erste Schnee in der Thuner Innenstadt im Winter 2020/2021. Foto: Michael Gurtner

Pünktlich auf den 1. Dezember kam der erste Schnee – fast überall in der Region, ausser in der Thuner Innenstadt. Zwar fielen auch dort Flocken vom Himmel. Für eine zumindest für ein paar Stunden bleibende Schneeschicht reichte es jedoch nicht.

Und damit auch nicht für die Aufnahme in die Statistik zum ersten Schnee, welche das «Thuner Tagblatt» seit 1968 führt. Für diese braucht es nämlich in der Innenstadt eben eine Schneeschicht, die diese Bezeichnung auch verdient. In der Nacht auf Samstag schüttelte Frau Holle ihre Decken nun auch über Thun in ausreichendem Masse: Ein Schäumchen Schnee bedeckte die Dächer, als die Stadt am Morgen erwachte.