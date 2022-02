Gewinnen Sie Tickets – Space Dream Das Kultmusical ist in einer Neuinszenierung zurück!

Space Dream ZVG

Das Schweizer Kultmusical kehrt endlich zurück! Über eine Million Personen haben die «Space Dream»-Saga in der Schweiz und in Deutschland bis heute gesehen. 25 Jahre nach der Uraufführung kommt das Weltraumabenteuer in einer kompletten Neuinszenierung in Mundart zurück auf die Bühne und ist zum ersten Mal in Zürich zu sehen. Eine überarbeitete Geschichte, grossartige Songs und ein hochkarätiges Ensemble sorgen für eine spektakuläre Reise durch die Galaxie zum Planeten Hexxor, wo sich zwei Völker gegenüberstehen und Reachel von ihrer grossen Liebe träumt.

Die SonntagsZeitung verlost 25 × 2 Tickets der 1. Kategorie von «Space Dream» für ein Datum nach Wahl.

Mit «Look to the Stars» begeisterten Reachel und Rodin in den 90er Jahren ein Millionenpublikum. «Flüg eifach los» heisst der Song in der Neuinszenierung. Das Musical wird statt in Hochdeutsch und Englisch neu in Mundart aufgeführt. Dies ist nicht die einzige Änderung am Werk von Harry Schärer und Peter Schwinger, die das Weltraummusical schrieben. Das Stück wurde von Regisseur Rolf Sommer komplett überarbeitet. Lukas Hobi und Dominique Huber haben die Songs neu arrangiert. 20 Darstellerinnen und Darsteller und eine fünfköpfige Band sorgen für ein unvergessliches Musicalerlebnis und lassen eine der grössten Schweizer Bühnenproduktionen komplett neu aufleben.

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:

Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1

sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113

Per Internet: https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: 16. Februar 2022

Teilnahmebedingungen: Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia einverstanden.