Debatte im Stadtrat – SP zankt mit Gemeinderat um hohen Gewinn der EWB Geht es nach der SP, soll der Versorger zumindest einen Teil des Gewinnsprungs wegen der Energiekrise an die Stadt und die Bevölkerung weitergeben. Julian Witschi

EWB mit der Energiezentrale Forsthaus hat letztes Jahr 61 Prozent mehr Gewinn erzielt. Das weckt Begehrlichkeiten. Foto: Adrian Moser

Der Gewinn des Stadtberner Versorgers EWB ist 2022 auf 69 Millionen Franken gestiegen. Das sind 61 Prozent oder rund 26 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Die Zahlen würden darauf hinweisen, dass die städtische Anstalt von den hohen Energiepreisen habe profitieren können, schreiben die SP-Stadtratsmitglieder Lena Allenspach und Johannes Wartenweiler in einem dringlichen Postulat, das am Donnerstag behandelt wird.

Die Einnahmen von EWB seien sowohl bei Strom als auch Gas deutlich mehr gestiegen als die Ausgaben. Die Gaspreise, die monatlich angepasst werden können, kletterten zeitweise um 50 Prozent. Die Strompreise in der Grundversorgung, die nur per Jahresbeginn verändert werden können, hat EWB auf Anfang 2023 um durchschnittlich 20 Prozent erhöht. Gas ist inzwischen wieder billiger geworden, beim Strom stellt die Branche für 2024 aber eine weitere Erhöhung in Aussicht.

SP-Stadträtin Lena Allenspach und ihr Parteikollege Johannes Wartenweiler wollen einen Teil des EWB-Gewinns in die Stadtkasse umlenken. Fotos: Beat Mathys und Franziska Rothenbühler

Für die SP-Juso-Fraktion stellt sich damit die Frage, wie die zusätzlichen Aufwände bei den Haushalten kompensiert werden könnten. Die grösste Fraktion im Stadtrat fordert, dass ausserordentliche Gewinne an die Konsumentinnen und Konsumenten, aber auch an die Stadt weitergegeben werden sollen.

Drei Varianten

Eine genaue Zahl zur Höhe der sogenannten Übergewinne nennen die SP-Juso nicht. Der Gemeinderat solle aber mit der EWB-Führung drei Möglichkeiten prüfen: erstens eine höhere Gewinnabgabe an die Stadt als die vereinbarten 16 Millionen Franken. Zweitens eine ausserordentliche Senkung der Strom- und Gastarife. Und drittens eine Sonderaktion für besonders betroffene Personengruppen.

Der Gemeinderat anerkennt zwar, dass die aktuelle Teuerung, steigende Krankenkassenprämien und die höheren Energiepreise «bei armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Personen zu einer finanziellen Belastung und zu einer Abwärtsspirale» führen können. Er werde aber bereits zu einem Vorstoss der GFL/EVP-Fraktion darlegen, wie die Stadt Menschen unterstützen könnte, die durch gestiegene Energiepreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Dieses Postulat war im Januar vom Stadtrat mit 40 Ja- gegen 25 Nein-Stimmen für erheblich erklärt worden.

Der Gemeinderat prüfe daher bereits, ob insbesondere die Überbrückungshilfe der Stadt auf weitere Bezugsberechtigte ausgeweitet werden könnte und wie viel zusätzliche Mittel dafür bereitgestellt werden müssten. Die weiteren Forderungen aus dem SP-/Juso-Postulat lehnt der Gemeinderat aber ab.

Gemeinderat gegen generelle Tarifsenkung

Eine generelle Senkung der Energietarife für alle Kundinnen und Kunden, «unbesehen der individuellen finanziellen Belastung, erachtet der Gemeinderat als nicht zielführend», schreibt dieser. Eine flächendeckende Vergünstigung widerspreche den energiepolitischen Zielen. Anders formuliert: Bessergestellte sollen mehr für Energie bezahlen, damit sie einen Anreiz haben, weniger zu verbrauchen.

Hier wurde 2022 mehr Geld verdient: Blick in den Kommandoraum der Energiezentrale von EWB im Forsthaus. Foto: Adrian Moser

Als Sozialhilfeinstitution tauge EWB aber auch nicht. Der Energieversorger verfüge nicht über die notwendigen Daten. Die Entlastung der armutsbetroffenen und armutsgefährdeten Personen könne daher nicht durch diesen wahrgenommen werden, sondern müsse durch die zuständigen Stellen der Stadt umgesetzt werden, schreibt der Gemeinderat.

«EWB konnte die Investitionen im Jahr 2022 nicht aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanzieren.» Aus der Antwort des Gemeinderats

Die Stadtregierung macht auch deutlich, dass sie EWB auch nicht beliebig zur Aufbesserung der Stadtfinanzen verpflichten will. Denn der Versorger weise trotz des guten Jahresergebnisses einen «negativen Free-Cashflow von 53 Millionen Franken» aus. Dies bedeutet, dass EWB die Investitionen im Jahr 2022 nicht aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanzieren konnte. Zudem hat auch die Eigenkapitalquote den Zielwert von 40 Prozent noch nicht erreicht.

Grosse Investitionen in Fernwärme

Sobald die Gewinne von EWB 45 Millionen Franken pro Jahr übersteigen, könnte die Stadt zwar gemäss dem vereinbarten Ausschüttungsmodell mehr als 16 Millionen Franken beziehen. Nämlich 40 Prozent der darüberliegenden Gewinne. Im Oktober 2020 hat der Gemeinderat aber beschlossen, dass diese Gelder zweckgebunden in den Ökofonds zur Umsetzung der Energie- und Klimastrategie einlegt werden. Dabei solle es bleiben.

Schliesslich anerkennt auch die SP, dass EWB im grossen Stil in die Energiewende investiert, insbesondere in den Ausbau des Fernwärmenetzes. Die Kosten dafür wurden allein für die nächsten paar Jahre auf eine halbe Milliarde Franken veranschlagt.

Ob trotz der ablehnenden Haltung der Stadtregierung etwas vom Gewinnsprung an die Stadt und die Bevölkerung weitergegeben werden soll, entscheidet der Stadtrat am Donnerstagabend.

