Wahlen in der Stadt Bern 2024 – SP will «mittelfristig» wieder das Stadtpräsidium Bleibt Alec von Graffenried als Stadtpräsident unangefochten? Oder hat Gemeinderätin Marieke Kruit Ambitionen? Diese Kernfrage rückt nun in den Fokus. Simon Wälti

SP-Politikerin Marieke Kruit empfindet die Arbeit im Berner Gemeinderat «als grosses Privileg». Foto: Nicole Philipp

Nach der Ankündigung von SP-Gemeinderat Michael Aebersold, im Herbst 2024 nicht mehr zu den Wahlen in der Stadt Bern anzutreten, dreht sich das Karussell. Als Nachfolgerin oder Nachfolger werden bei der SP Namen wie Edith Siegenthaler, Stefan Jordi, Nadine Masshardt, Bernadette Häfliger oder Matthias Aebischer diskutiert.

Klar ist, dass SP-Gemeinderätin Marieke Kruit wieder zur Wahl antreten wird, wie sie auf Anfrage bestätigt: «Ich empfinde es als grosses Privileg, seit zweieinhalb Jahren die Geschicke der Stadt Bern entscheidend mitzuprägen und Verantwortung tragen zu können.» Sie wolle dies in einer weiteren Legislatur tun. Kruit ist seit 2021 Mitglied der Exekutive und führt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün.

Die Berner Gemeindewahlen finden am 24. November 2024 statt. Weil auch Franziska Teuscher (GB) und Reto Nause (Die Mitte) nicht mehr antreten, kommt es zu drei Vakanzen im fünfköpfigen Gemeinderat.

Für die SP stellt sich aber nicht nur die Frage um die Nachfolge von Aebersold, sondern auch ob sie das Stadtpräsidium angreifen und damit Stadtpräsident Alec von Graffenried von der Bündnispartnerin GFL herausfordern soll. Oder würde dadurch innerhalb von Rot-Grün-Mitte zu viel Geschirr verschlagen?

«Die SP wird sich strategische Überlegungen machen und den Fahrplan festlegen. Auch ich werde mir meine Gedanken machen.» Gemeinderätin Marieke Kruit (SP)

Lena Allenspach, Co-Präsidentin der Stadtberner SP, sagt: «Es ist kein Geheimnis, dass wir mittelfristig gern wieder das Stadtpräsidium stellen möchten.» Im Januar 2017 verlor die SP mit Ursula Wyss in der Stichwahl gegen von Graffenried.

Was bedeutet mittelfristig in diesem Zusammenhang? Schon 2024 oder doch erst 2028, wenn es vielleicht sieben Sitze zu verteilen gibt? Im Zusammenhang mit einer möglichen Fusion mit Ostermundigen will die Stadt eine Aufstockung prüfen. Allenspach will sich nicht auf die Äste hinauslassen, sie sagt nur: «Das heisst noch nicht, dass die SP nächstes Jahr mit einer Stapi-Kandidatur antritt.»

SP will Verantwortung übernehmen

Als amtierende Gemeinderätin steht als mögliche Kandidatin Marieke Kruit im Fokus. Überlegt sie sich eine Kandidatur? Die Politikerin will sich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht festlegen: «Die SP wird sich strategische Überlegungen zu den städtischen Wahlen 2024 machen und den Fahrplan dazu festlegen. Auch ich werde mir meine Gedanken machen.» Für sie sei aber klar, «dass die SP weiterhin massgebend Verantwortung für die Stadt Bern und die städtische Bevölkerung übernehmen soll».

Alec von Graffenried (GFL) beim Durchschlag im RBS-Tiefbahnhof am 23. Juni. Er ist seit 2017 Stadtpräsident. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Äusserungen von Kruit und Allenspach lassen einen gewissen Interpretationsspielraum offen. Eine eigentliche Kampfansage sind sie jedoch nicht. Konkrete Gespräche innerhalb des RGM-Bündnisses zur Frage des Stadtpräsidiums haben laut Matthias Humbel, Co-Präsident der GFL, noch nicht stattgefunden.

«Ich hätte Mühe damit, wenn Alec von Graffenried aus dem gemeinsamen Wahlbündnis heraus angegriffen würde.» Matthias Humbel, Co-Präsident GFL

Klar ist, dass die GFL nicht erfreut wäre, wenn Alec von Graffenried als Stapi herausgefordert würde. «Ich rechne nicht damit, dass die SP das Präsidium angreift», sagt Humbel. «Ich hätte Mühe damit, wenn Alec von Graffenried als Bisheriger aus dem gemeinsamen Wahlbündnis heraus angegriffen würde.»

Wer kommt für Teuscher?

Beim Grünen Bündnis ist die Frage, wer Franziska Teuscher ersetzen soll, noch nicht geklärt. Rahel Ruch, sie ist Co-Präsidentin der Partei und politisiert seit 2022 im Grossen Rat, sagt, für sie persönlich sei die Frage noch offen. Daneben werden die Nationalrätinnen Aline Trede und Natalie Imboden ins Spiel gebracht. Trede konnte 2013 für Teuscher in den Nationalrat nachrutschen. Imboden übernahm 2022 den frei werdenden Sitz von Regula Rytz. Die Nomination soll gegen Ende Jahr erfolgen.

«Ein Exekutivmandat in der Stadt Bern ist eine spannende Aufgabe und interessiert mich.» Nationalrätin Natalie Imboden (Grüne)

Für sie stehe der Wahlkampf für die Nationalratswahlen am 22. Oktober im Vordergrund, sagt Imboden. Erst danach werde sie zusammen mit der Partei einen Entscheid fällen: «Ein Exekutivmandat in der Stadt Bern ist eine spannende Aufgabe und interessiert mich.» Als Plus streicht Imboden hervor, dass bei Volksabstimmungen «die ökologisch-soziale Politik» sehr deutlich bestätigt werde.

Die grüne Nationalrätin Natalie Imboden am Frauenstreik flankiert von ihren Amtskolleginnen Irène Kälin (links) und Sibel Arslan. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Gemeindeordnung der Stadt Bern lässt grundsätzlich ein Doppelmandat im Gemeinderat und auf nationaler Ebene zu, allerdings darf dies nur bei zwei Mitgliedern der Fall sein. Sind es mehr, muss das amtsjüngere Mitglied verzichten respektive sich «für das eine oder andere Amt entscheiden».

Rahel Ruch sitzt seit 2022 im Grossen Rat. Sie könnte für die Nachfolge von Franziska Teuscher infrage kommen. Foto: Adrian Moser

Unabhängig davon ist es nicht ganz einfach, der eigenen Wählerbasis und auch der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln, warum im Jahr nach der Wahl in den Nationalrat unbedingt ein Gemeinderatssitz angestrebt wird. Dies gilt auch bei anderen Parteien wie SP und GLP, wo bei der Suche nach prominenten Namen der Blick ebenfalls ins Bundeshaus geht. Ein Doppelmandat wird schnell einmal als Ausdruck von übertriebenem Ehrgeiz empfunden. Auch der Aufwand scheint zeitlich kaum zu bewältigen.

Letztmals im Bundeshaus vertreten war die Stadtberner Exekutive mit Alexander Tschäppät (1952-2018). Seine Haltung war, dass auch die Städte eine Lobby im Bundeshaus haben sollten, ein Doppelmandat sei darum im Interesse der Stadt.

Als Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) in den Gemeinderat gewählt wurde, trat sie aus dem Nationalrat zurück. Foto: Franziska Rothenbühler

Auch auf der bürgerlichen Seite ist noch vieles offen. Da Reto Nause (Mitte) wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten kann und sein Glück in diesem Herbst bei den eidgenössischen Wahlen versucht, macht sich die GLP Hoffnungen auf den frei werdenden Sitz. Die Grünliberalen steigen mit viel Selbstbewusstsein und prominenten Namen wie Kathrin Bertschy und Melanie Mettler in den Wahlkampf. Gleichzeitig will die GLP kein breites Bündnis bis ganz nach rechts zur SVP.

Eine solche breite Allianz wird jedoch von den anderen bürgerlichen Parteien bevorzugt: Nur so bestehe die Chance, zwei Sitze im Gemeinderat zu holen. Auf wen die Mitte bei der Nachfolge von Reto Nause setzt, ist noch nicht klar.

