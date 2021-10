Stadt-Land-Graben – SP und SVP liebäugeln mit Halbkanton Eine SP-Arbeitsgruppe verlangt mehr Autonomie für die Stadt Bern – allenfalls gar einen Stadtkanton. Auch die SVP wälzt Spaltungspläne. Brigitte Walser

Wer würde profitieren, wenn man in Bern Stadt und Land voneinander trennt? Foto: Urs Baumann

Als das Thema vor drei Jahren im Restaurant Kreuz zur Sprache kam, gingen die Wogen in der SP Bern hoch: Einige Delegierte forderten mehr Autonomie für die Stadt Bern. Sie wagten gar, die Gründung eines Stadtkantons Bern ins Spiel zu bringen – seit langem ein Garant für heftige Auseinandersetzungen. Und sie hatten Erfolg. Gegen den Willen der Geschäftsleitung rief die SP-Versammlung eine Arbeitsgruppe ins Leben, die das Thema vertieft prüfen sollte.

Kommenden Montag legt die SP im Hotel Bern die Forderungen dieser Arbeitsgruppe ihren Delegierten vor. Das Thema hat inzwischen allerdings an Brisanz noch zugelegt: Seit dem 1. August schaufelt die SVP ebenfalls am Stadt-Land-Graben – wenn auch aus entgegengesetzter Richtung. Sie will «gegen die schädliche Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte» vorgehen. Dabei lässt sie Bern nicht unerwähnt: Die Stadt schröpfe die Bewohner von Agglomeration und Landschaft für Leistungen, von denen nur die Städter profitierten.