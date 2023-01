Bolliger Gemeindepräsidium – SP und Grüne unterstützen Mitte-Kandidat Bergmann Die linken Bolliger Ortsparteien setzen bei bei der Gemeindepräsidiums-Ersatzwahl vom 19. Februar auf den Mann: Sie unterstützen die Kandidatur von René Bergmann (Die Mitte).

Erhält Support von SP und Grünen: René Bergmann (Die Mitte) bewirbt sich für das Gemeindepräsidium von Bolligen. Foto: Adrian Moser

Ihre Empfehlung für Bergmann kündigten SP und Grüne am Dienstag in einer Medienmitteilung an – dies nach einem Hearing, das die beiden Parteien am Montag mit den drei bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten organisierten. Zu ihnen gehören neben Bergmann auch Marianne Zürcher (SVP) und Daniela Freiburghaus (FDP).

Die Abstimmung nach dem Hearing habe einen klaren Entscheid zu Gunsten Bergmanns ergeben, heisst es im Communiqué. Bergmann empfehle sich durch seine umfangreiche Berufserfahrung und seine sorgfältige und überlegte Arbeitsweise. Er habe überzeugend darlegen können, dass er für das Gemeindepräsidium die besten Voraussetzungen der drei Kandidierenden mitbringe.

pd/awb

