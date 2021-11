Nach Scheitern des CO2-Gesetzes – SP und Grüne kündigen Klimafonds-Initiative an

Schwerpunkt-Thema Klimaschutz: Demonstration in Lausanne gegen die enttäuschenden Resultate des Gipfels in Glasgow.

Nach dem Scheitern des CO2-Gesetzes an den Urnen und angesichts der Klimaerwärmung planen die SP und die Grünen eine Volksinitiative für einen Klimafonds. Die beiden Parteien wollen sich dabei koordinieren.

Die Initiative der SP sieht vor, einen Klimafonds zu schaffen, mit dem jedes Jahr zwischen 0,5 und 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes, also rund 7 Milliarden Franken, in den ökologischen Umbau der Schweiz investiert werden, wie die SP am Sonntag mitteilte. Die Geschäftsleitung habe am Freitag entschieden, für das Projekt einen öffentlichen Aufruf zu starten.