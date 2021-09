Thuner Gemeinderatsersatzwahl – SP tritt mit Katharina Ali-Oesch an Das Kandidatenkarussell für die Ersatzwahl von Gemeinderat Roman Gimmel (SVP) dreht munter weiter: Am Donnerstag gab die SP bekannt, dass sie mit Stadträtin Katharina Ali-Oesch antritt. Barbara Schluchter-Donski

Die Thuner Stadträtin Katharina Ali-Oesch (SP) tritt Ende November zur Gemeinderatsersatzwahl an. Foto: Lou Stucki

«Die Bevölkerung von Thun soll die fähigste Person in ein Amt wählen können», sagte Claudius Domeyer am Donnerstagnachmittag an einer Medienorientierung der SP im Hotel Freienhof. Gemeint ist das durch den vorzeitigen Rücktritt von Roman Gimmel (SVP) Anfang 2022 frei werdende Gemeinderatsamt. «Die SP-Mitgliederversammlung hat deshalb gestern Katharina Ali-Oesch einstimmig für die Wahl von Ende November nominiert.»

«Katharina Ali-Oesch ist eine echte Alternative zu den bereits bekannten Namen.» Claudius Domeyer, Präsident SP Thun

Die 51-Jährige sei «die richtige Kandidatin zur richtigen Zeit». So kenne Katharina Ali-Oesch als Stadträtin seit 2016, aktuelle Fraktionspräsidentin und Vize-Stadtratspräsidentin die Behördenabläufe und sei als Mitglied der Sachkommission BiSK (Bildung, Sport, Kultur) und als Lehrerin mit den Geschäften der frei werdenden Direktion bestens vertraut. «Katharina Ali-Oesch ist eine echte Alternative zu den bereits bekannten Namen», schloss der SP-Präsident.