Wahlen in Rubigen – SP neu mit drei Gemeinderäten Die SP gewinnt in Rubigen einen Sitz und liegt nun mit der BDP gleichauf. Die Freien Wähler bleiben bei einem Sitz. Johannes Reichen

Daniel Ott Fröhlicher, SP, Gemeindepräsident (stille Wahl) Foto: PD Stefan Rolli, Freie Wähler, bisher, 752 Stimmen Foto: PD René Straumann, SP, 688 Stimmen Foto: PD 1 / 7

Mittendrin. Und mehr als nur dabei. Das scheint künftig die Rolle von Stefan Rolli im Rubiger Gemeinderat zu sein. Rolli ist Vertreter der Freien Wähler. Neben den drei Gemeinderäten der SP und den drei Vertretern von der BDP könnte er bei den Abstimmungen im Rat das Zünglein an der Waage spielen. «Theoretisch könnte das sein», sagt Rolli lachend.

Er geht aber davon aus, dass nur selten eine einzelne Stimme entscheiden wird. In der Vergangenheit sei das im Gemeinderat kaum so gewesen. «Nur ganz wenige Entscheide standen auf Messers Schneide.» Zudem will sich Rolli politisch nicht zwischen der SP und der BDP einordnen. Wenn schon, sieht er sich als Bürgerlichen in der Mitte, also nahe der BDP. «Aber als Freier Wähler bin ich der Sache verbunden.» Das könne mal auf diese, mal auf jene Seite kippen.