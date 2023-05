Wahlen im Kanton Luzern – SP kehrt mit Ylfete Fanaj zurück in die Regierung Nachdem acht Jahre lang bürgerliche Männer den Kanton lenkten, hat Luzern nun eine zweite Frau in die Regierung gewählt – Ylfete Fanaj bringt auch ihre Partei zurück an die Macht.

SP-Kandidatin Ylfete Fanaj: Mit ihrer Wahl ist die SP nach acht Jahren wieder in der Luzerner Regierung vertreten. Foto: PD

Die SP hat am Sonntag mit Ylfete Fanaj die Rückkehr in die Luzerner Regierung geschafft – nach achtjähriger Absenz. Gewählt wurde auch SVP-Kandidat Armin Hartmann. Somit ist die Exekutive komplett und deutlich weiblicher als in den vergangenen acht Jahren.

Am meisten Stimmen (51'078) erzielte Armin Hartmann von der SVP. Auf Ylfete Fanaj entfielen 45'053 Stimmen. Claudia Huser (GLP) machte am drittmeisten Stimmen (39'674) und verpasste den Einzug in die Luzerner Kantonsregierung.

22'367 Stimmen erzielte Chiara Peyer (Junge Grüne), 3873 Stimmen der Parteilose Juergen Peter. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,7 Prozent.

Somit ist die Luzerner Regierung komplett. Bereits am 2. April gewählt worden waren Fabian Peter (FDP/bisher), Reto Wyss (Mitte/bisher) und Michaela Tschuor (Mitte/neu).

Mit Fanajs Wahl geht für die SP nicht nur eine achtjährige Absenz in der Regierung zu Ende: Letzte Linke in der Exekutive war Yvonne Schärli (SP), die 2015 zurückgetreten war. Die Regierung wird auch deutlich weiblicher. Die vergangenen acht Jahre wurde der Kanton Luzern von einem rein bürgerlichen Männergremium regiert.

SDA/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.