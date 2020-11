Gemeindewahlen Brienz – SP gewinnt Sitz, zwei Bürgerliche abgewählt Dank dem Proporzwahlsystem gewinnt die SP einen Sitz im Gemeinderat. Verlierer sind die FDP und die SVP, die künftig auf je ein Ratsmitglied verzichten müssen. Hans Urfer UPDATE FOLGT

Mit bestem Resultat gewählt: Ernst Stähli, SVP/bisher, 861 Stimmen. PD Gewählt: Trine Altermann, SVP/bisher, 826 Stimmen. PD Bereits still gewählt: Kaspar Flück, FDP/neu, Gemeindevizepräsident. PD 1 / 10

Überraschung bei den Gemeinderatswahlen in Brienz: Die beiden bürgerlichen Gemeinderatsmitglieder Priska Amacher-Gäumann (SVP) und David Heiniger (FDP) sind abgewählt. Heinz Stadler-Märki (SP) schaffte neu die Wahl in die Exekutive. Er trat für die infolge Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidierende Frédérique Vanetti (SP) an.

Doch die SP hat dank des Proporzsystem Anspruch auf einen zweiten Sitz im Gemeinderat und wird nun eine Kandidatin oder einen Kandidaten nachnominieren.