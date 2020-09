Wahlen Unterseen – SP gewinnt Sitz zurück In Unterseen gewinnt die SP auf Kosten der SVP einen Sitz. Mit Ernst Voegeli (SVP) wurde ein Bisheriger abgewählt. Samuel Günter

Das Amthaus Unterseen am Stadthausplatz nahe der Kirche. Foto: Ueli Flück

Das Stedtli hat gewählt: Die SP gewinnt dem Sitz zurück den sie vor vier Jahren verlor und ist wieder mit zwei Personen im Gemeinderat vertreten. Der Sitzgewinn ging auf Kosten der SVP, bei der Ernst Voegeli die Wiederwahl nicht schaffte. Alle anderen Bisherigen konnten ihren Sitz verteidigen.

Am meisten Stimmen holten Simon Margot (1210 Stimmen), der erneut von einer unabhängigen Wählergruppe portiert wurde, Hans Ulrich Vögeli (SVP) mit 1024 Stimmen und Oliver Grunder (918). Der SP-Mann war im Gegensatz zu den beiden ersten nicht doppelt auf der Liste.

Hans Ulrich Vögeli, SVP, bisher Foto: PD Oliver Grunder, SP, bisher Foto: PD Simon Margot, bisher, WG Simon Margot Foto: PD 1 / 6

Die GLP, die erstmals im Stedtli antrat, schaffte den Einzug in den Gemeinderat nicht. Mit 749 Kandidaten macht Martin Grünig zwar ein starkes Rolle. Die restlichen Sitze gingen an Stefan Zurbuchen (700 Stimmen) und Christoph Perron (586). Da FDP respektive EDU mehr Listenstimmen holten.

Nicht gewählt wurde das Gemeindepräsidium, da der Bisherige, Jürgen Ritschard (SVP), nicht herausgefordert und somit in stiller Wahl bestätigt wurde.