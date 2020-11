Corona-Hilfe für kleine Unternehmen – SP fordert von Graffenried heraus Die SP der Stadt Bern verlangt, dass Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) rasch ein Hilfspaket für die notleidenden Unternehmen schnürt. Stefan Schnyder

SP-Stadtrat und Gewerkschaftssekretär Johannes Wartenweiler erwartet von Alec von Graffenried jetzt Taten. Foto: Raphael Moser

Die wirtschaftlichen Probleme von zahlreichen Unternehmen verschärfen sich. Und der Wahlkampf in der Stadt Bern geht in seine Schlussphase. Das sorgt nun bei verschiedenen Parteien für erhöhte Aktivität. Am Freitag hat die SP in einer Medienmitteilung die Schaffung eines Corona-Fonds verlangt. «Vielen Betrieben droht der Konkurs. Die SP Stadt Bern befürchtet, dass wichtige Bereiche der städtischen Wirtschaft nachhaltig Schaden erleiden», schreibt die Partei. Laut SP-Stadtrat Johannes Wartenweiler müsste der Corona-Fonds mit 7 Millionen Franken geäufnet werden. Dieser Betrag liegt innerhalb der Kompetenz des Stadtrats.