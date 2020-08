Wahlen in Ostermundigen – SP fordert «familienfeindliche» Politik Aus familienfreundlich wird plötzlich familienfeindlich. In den Wahlunterlagen ist der SP Ostermundigen ein ärgerlicher Druckfehler unterlaufen. Stephanie Jungo

Die Wahlzeitung der SP. Ein Druckfehler darauf beschert der Partei Spott auf den sozialen Medien.

Da staunten die Ostermundigerinnen und Ostermundiger nicht schlecht: Kurz vor den Wahlen verspricht die SP eine «familienfeindliche» Politik. So steht es jedenfalls in einem Prospekt, den die Partei an alle Haushalte verschickt hat.